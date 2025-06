Liceo Pontormo, Gabriele Montagnani alla finale internazionale dei giochi matematici

La notizia che al Liceo “Il Pontormo” si attendeva è finalmente arrivata: Gabriele Montagnani rappresenterà l’Italia alla finale internazionale dei Giochi Matematici che si disputerà a fine agosto a Mahdia in Tunisia.

Lo studente, ormai alla fine del suo percorso nell’Istituto e che già più volte si è distinto nelle gare matematiche, ha ottenuto il terzo posto nella sua categoria nella finale nazionale che è stata organizzata lo scorso 10 maggio dall’Università Bocconi. Ancora più curioso è che lo abbia fatto non nella consueta sede di Milano, bensì da Cesenatico, dove si trovava con tanti altri studenti meritevoli, chiamati a prender parte alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica.

Dunque come atto di passaggio dagli studi liceali a quelli universitari, arriverà quindi per Gabriele l’onore e l’onere di vestire la maglia azzurra, come è già accaduto due anni fa ad un altro studente del Pontormo. Con quest’ultima ciliegina si completa un anno scolastico di soddisfazioni per gli studenti “matematici” del Pontormo.

