A dare lo Scudetto di D al Livorno è il fucecchiese Filippo Bellini

Un fucecchiese segna il gol decisivo per lo Scudetto, anche se di Serie D. Dopo esser passato in Serie C, il Livorno vince anche la Poule Scudetto destinata alle squadre vincitrici dei diversi gironi. Nella finalissima di Teramo col Siracusa il gol decisivo lo segna Filippo Bellini, fucecchiese doc.

Livorno-Siracusa è finita 2-1, dopo il gol di Regoli è arrivato il pari siciliano di Puzone, poi a un quarto d'ora dalla fine è stato abile Bellini a sfruttare un errore degli aretusei per chiuderla.

Esterno classe 1998, nato a San Miniato, Bellini è cresciuto a Fucecchio e nel Fucecchio prima di passare all'Empoli. Primavera azzurra poi un lungo giro d'Italia con punte anche in Serie C alla Fermana e al Carpi. È a Livorno dalla scorsa estate ed è stato uno dei nodi della squadra del certaldese Indiani, per lui 41 gare tra campionato e coppe e 3 gol, compreso quello decisivo in finale.

