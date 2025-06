La toscana Jasmine Paolini vince il doppio del Roland Garros con Sara Errani

Grande successo per il tennis italiano e per la Toscana. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il doppio femminile al Roland Garros. La coppia azzurra conquista il suo primo Slam battendo in finale in tre set la kazaka Anna Dalinina e la serba Aleksandra Krunic.

6-4, 2-6, 6-1 il punteggio finale contro Danilina e Krunic in 2 ore e 15’.

Dopo l'oro olimpico, Errani e la toscana Paolini hanno vinto anche sulla terra rossa di Parigi. È un'altra grande vittoria per l'atleta originaria di Bagni di Lucca, che sta mietendo successi negli ultimi anni.

