Pescara in Serie B: l'impresa di Silvio Baldini, toscano ex Empoli

Il Pescara ha vinto ai rigori la finale di ritorno dei playoff di Serie C e ha concluso una cavalcata importante con la promozione in Serie C. Grandi meriti della vittoria vanno a un allenatore che Empoli conosce e apprezza, vale a dire Silvio Baldini.

Originario di Massa, classe 1958, Silvio Baldini è stato al centro in questa stagione per le sue dichiarazioni spesso sorprendenti e per il suo modo distaccato e lucido di vedere il calcio. Ha guidato il Pescara al ritorno in B al termine di una stagione con quasi cinquanta match.

Con la Ternana aveva vinto 1-0 in trasferta. Rimasto in 10 in casa, il Delfino ha subito gol dai rossoverdi nel finale e la partita è andata ai supplementari e poi ai rigori. Il portiere Plizzari, già protagonista, si è fatto male ed è rimasto in campo da inforunato. Ai calci di rigore ha fatto qualcosa di miracoloso e ne ha parati tre, aiutando i biancazzurri a tornare in B.

Silvio Baldini è alla seconda finale playoff vinta in pochi anni dopo quella col Palermo. A Empoli in tantissimi ricordano la sua meravigliosa macchina da gol che passò dalla B alla A nel 2001-02 e si salvò l'anno dopo. Il massese è poi tornato in azzurro nel 2008-09.

