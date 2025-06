REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - L'Italia vota su cittadinanza e lavoro: gli aggiornamenti

Domenica 8 e lunedì 9 giugno l'Italia vota per il referendum. Anche in Toscana si va alle urne per i cinque quesiti di cui si è dibattuto molto negli ultimi tempi, ma con l'incognita del quorum, 'spauracchio' di ogni tornata referendaria.

Si vota la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Lo si può fare nei seggi di residenza con documento d'identità e tessera elettorale. Ogni quesito avrà una scheda di colore diverso.

I cinque quesiti riguardano i seguenti temi: licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti, si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs Act; indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, per eliminare il tetto massimo dell'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di quindici dipendenti; contratti a tempo e precariato, si sceglie se inserire la causale nelle assunzioni entro i 12 mesi; responsabilità solidale negli appalti, in cui si esclude la responsabilità solidale di committente e appaltatore e subappaltatore per gli infortuni sul lavoro; cittadinanza italiana per persone straniere, si propone di portare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale prima di richiedere la cittadinanza.

Di seguito, nel corso della giornata, tutti gli aggiornamenti sul voto con affluenze, dati e curiosità. Basta fare refresh della pagina, l'aggiornamento più recente è quello più in alto.

