Ricovero in ospedale per il sindaco Daniele Vanni: "Il peggio è passato"

Il sindaco di Vinci Daniele Vanni è in ospedale a Empoli ma ci tiene a far sapere che sta bene e "il peggio è passato". Vanni ha pubblicato su Facebook un post in cui ha spiegato la situazione e ha detto di essere da qualche giorno al San Giuseppe per un problema in via di risoluzione. Di seguito le sue parole.

Stamani sarei andato molto volentieri ad augurare buon lavoro ai presidenti di seggio e agli scrutatori del mio comune. Purtroppo l'augurio lo posso fare solo via social in quanto da qualche giorno sono ricoverato all'ospedale San Giuseppe per un problema ad un'arteria causato molto probabilmente da un incidente avuto qualche settimana fa. Ringrazio tutto il personale medico e gli infermieri per il lavoro che fanno ogni giorno con grande professionalità e umanità e che ho potuto constatare con mano. Ovviamente non ho voluto mancare all'appuntamento con il voto grazie al seggio allestito presso l'ospedale. Per me il peggio è passato, ancora qualche giorno di stop e poi si riparte.