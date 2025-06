Due giovedì da favola a San Miniato Basso: Torna per la XIX edizione 'Pinocchio in Strada'

San Miniato Basso si prepara ad accogliere l’estate con la 19esima edizione di “Pinocchio in Strada”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Commercianti Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Associazione Culturale Pinocchio a i' Pinocchio, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo degli sponsor Macelleria Lo Scalco, Pallets Bertini Group e Ottica Mascagni.

L'evento animerà le vie del paese giovedì 12 e giovedì 19 giugno con due serate all’insegna della fantasia, del gusto e della convivialità, pensate per coinvolgere tutta la comunità, grandi e piccoli.

Due appuntamenti imperdibili, in programma nei prossimi due giovedì di giugno, trasformeranno il centro di San Miniato Basso in un palcoscenico a cielo aperto ricco di colori, musica, giochi e sapori.

"'Pinocchio in Strada' si conferma come uno degli eventi più attesi e consolidati del territorio comunale” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza “Un appuntamento che, anno dopo anno, anima le vie del paese con giochi, animazioni e spettacoli itineranti, contribuendo a rendere vivo e attrattivo un territorio dal tessuto commerciale forte e dinamico. Il coinvolgimento delle associazioni è fondamentale, e siamo felici che anche quest’anno si sia creata una sinergia positiva che ha portato al successo dell’iniziativa”.

“'Pinocchio in Strada' è diventato un appuntamento fisso all’interno del Giugno Sanminiatese. Ringrazio l’associazione dei commercianti di San Miniato Basso per questa bellissima manifestazione, che non è affatto scontata” afferma il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli “Riappropriarsi della strada e viverla insieme è fondamentale per creare socialità e senso di comunità. Anche questo è un modo di vivere il paese”.

Sulla stessa linea il direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Iniziative del genere non solo valorizzano il tessuto commerciale locale, ma lo rafforzano, rendendo le nostre strade luoghi da vivere e non solo da attraversare. È proprio grazie all'impegno dei nostri commercianti che possiamo contare ogni anno su manifestazioni così ben organizzate e coinvolgenti”.

Un evento che ogni anno si realizza con successo, grazie soprattutto all’impegno dei commercianti, come sottolineato dal consulente del Presidente della Regione Toscana, Vittorio Gabbanini: “Questa frazione è molto viva e piena di energia, guidata con passione da Confcommercio e da un gruppo di commercianti capaci e intraprendenti, anche il presidente della Regione Eugenio Giani vnon mancherà a questa straordinaia iniziativa”.

“Siamo arrivati alla 19ª edizione e, una dopo l’altra, sono state tutte di altissimo livello: un esempio da seguire per eventi di questo tipo” spiega il coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Questo è un territorio ricco, dinamico, con una forte identità commerciale. Per una sera, si crea relazione in un contesto diverso dal solito, e il CCN riesce ogni anno a sorprenderci con idee originali e di qualità. Ciò che fanno è ossigeno per le attività del territorio, ed è per questo che siamo orgogliosi di supportarli”.

Si parte giovedì 12 giugno con una serata dedicata ai bambini e alle famiglie: Dalle ore 18 in poi, Via Tosco Romagnola Est, si trasformerà in un mondo incantato, con spettacoli itineranti, gonfiabili, una grande area giochi, laboratori creativi e tanto divertimento per i più piccoli.

Non mancheranno il mercatino di Arti & Mestieri, lo Street Food, le aperture straordinarie dei negozi e un ricco programma di animazioni che renderanno l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.

Giovedi 19 giugno sarà invece la volta de “Il mare a i’Pinocchio”, una cena di pesce animata che porterà in tavola i profumi e i sapori del mare, accompagnati dalla musica dell’artista Flori di Musica.

Una lunga tavolata sotto le stelle accoglierà i partecipanti per un’esperienza gastronomica originale e festosa, tra buon cibo e intrattenimento.

Un’occasione speciale per riscoprire il piacere di stare insieme, vivere il territorio e lasciarsi trasportare dalla magia di una fiaba senza tempo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Per informazioni: 346 5729766 – www.ccnsanminiatobasso.it

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

Notizie correlate