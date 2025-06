Al carcere di Gorgona uno spettacolo coi detenuti protagonisti

Dopo il successo della “Trilogia del Mare” ( Ulisse , Metamorfosi , Una Tempesta ), il progetto “Il Teatro del Mare”, ideato e diretto da Gianfranco Pedullà, prosegue con una nuova creazione originale : La Città Invisibile , che debutterà in prima nazionale all'interno della Casa di Reclusione dell'Isola di Gorgona nei giorni domenica 29, lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025.

Lo spettacolo è il frutto di un laboratorio teatrale e musicale condotto da Gianfranco Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini, con la partecipazione attiva dei detenuti.

Il testo nasce da un percorso di scrittura collettiva coordinato da Chiara Migliorini, basato su domande, conversazioni e suggestioni che hanno messo in relazione i partecipanti con lo spazio dell'isola, facendo emergere ricordi, sogni, desideri, paure e timori. Questa pratica laboratoriale ha trovato ispirazione nell'opera di Italo Calvino Le città invisibili e nelle Carte dei Tarocchi.

Dal 2020, il progetto "Il Teatro del Mare", ideato e diretto da Gianfranco Pedullà, ha trasformato l'Isola di Gorgona in un palcoscenico unico, dove i detenuti della Casa di Reclusione diventano protagonisti di un approfondito percorso artistico e umano.

La trilogia composta da "Ulisse", "Metamorfosi" e "Una Tempesta" ha visto - negli anni 2020/2025 - la partecipazione alle repliche sull’isola di oltre 3000 spettatori provenienti da tutta Italia, offrendo un'esperienza immersiva che unisce arte e riflessione sociale. Fuori da Gorgona gli spettacoli sono stati rappresentati a Roma, Piombino, Firenze, Follonica, Lastra a Signa alla presenza di oltre 2000 spettatori. Il progetto ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui il premio CATARSI/Associazione Nazionale Critici di Teatro per "Ulisse" nel 2020, attestando l'importanza del teatro come strumento di rieducazione e reintegrazione.

L'Isola di Gorgona, con la sua natura incontaminata e la sua storia, diventa così simbolo di rinascita e speranza, dimostrando come l'arte possa abbattere le barriere e costruire ponti tra mondi apparentemente distanti. Questo nuovo capitolo con “La Città Invisibile” è un viaggio poetico e simbolico che esplora l'identità, la memoria e il desiderio di trasformazione, offrendo una narrazione corale che intreccia le storie personali dei partecipanti con l'immaginario collettivo.

La produzione è realizzata in collaborazione con la Casa di Reclusione di Gorgona, con il PRAPP di Firenze, con il contributo della Regione Toscana, e il sostegno del Teatro delle Arti e del Comune di Lastra a Signa. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a teatrocarcere.tparte@gmail.com

La richiesta dovrà includere: dati scelta, numero dei partecipanti, nome, cognome, dati e luogo di nascita di ciascun partecipante, una foto del documento d'identità e un recapito telefonico. La prenotazione sarà considerata valida solo dopo conferma via email. Il biglietto comprende il trasporto in traghetto e l'ingresso allo spettacolo.

Le modalità di accesso all'isola saranno dettagliate nella conferma. Il pagamento deve essere effettuato dopo la conferma della prenotazione. Il costo è di 40€ per ogni partecipante ed è comprensivo di trasporto in traghetto e biglietto dello spettacolo. Per i minori di 12 anni il costo è di 25€.

Fonte: Ufficio stampa