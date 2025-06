Al Verdi di Santa Croce il saggio del corso teatrale Achab

Primo tempo chiude l’edizione 2025 con lo spettacolo messo in scena dagli allievi del corso di formazione teatrale Achab, rivolto agli adulti, condotto da Diletta Landi, per conto di Giallo Mare Minimal Teatro.

Giovedì 12 giugno alle 21.30 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno andrà in scena il saggio spettacolo dal titolo Smanie, libero adattamento da “Le smanie della villeggiatura di Carlo Goldoni”, a cura di Diletta Landi. Sul palcoscenico saliranno Angela Poli, Antonella Sansone, Antonella Strozzalupi, Cinzia Biuso, Claudia Mulè, Daniele Catelani, Elisa Virgili, Federica Pozzesi, Laura Banti, Laura Calò, Luca Giannini, Manuela Balsanti, Margherita Fiorbelli, Maurizio Signorini, Rachele Zanobini, Riccardo Caponi, Rossella Bachini.

Organizzazione e segreteria Lara Lucioli e Valentina Taddei, tecnico di scena Daniele Nuti

Achab - laboratorio teatrale adulti prosegue il proprio percorso formativo e di esplorazione del linguaggio scenico, affrontando il testo di Goldoni, che, pur scritto nel 1761, offre spunti di riflessione e di gioco tutti contemporanei:« Adattare un'opera scritta per 11 personaggi ad un gruppo di 17 allievi attori comporta scelte radicali sul piano drammaturgico-spiega Lando-, ma l'essenza della trama resta forte. Tutto gira attorno ad una partenza: quella per la villeggiatura annuale, che risveglia ansie e gelosie, mette in crisi relazioni e amicizie e svela miserie, nascoste sotto belle apparenze. Lo sguardo disincantato dei servitori, che sono sempre in faccende (sia che si parta, sia che si resti), amplifica la sensazione che sia una legge vuota e vana, quella della moda e dell'apparire, a governare l'intera società. Come Goldoni vuole, si ride e si riflette e ci si specchia nel gioco antico e sempre nuovo del teatro».

Si ringraziano la biblioteca Adrio Puccini di Santa Croce s/Arno e la pasticceria caffetteria Giannini Santa Croce s/Arno per la gentile ospitalità.

Ingresso gratuito, prenotazione non necessaria.

Informazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629 o via email a biglietteria@giallomare.it

