Al via i tour guidati degli studenti al Mercato Centrale di Firenze: tra storia, cultura e sapori

Un tour alla scoperta della storia, dei sapori e delle tradizioni di uno dei luoghi simbolo di Firenze, attraverso lo sguardo e le parole dei ragazzi del liceo linguistico Russell-Newton di Scandicci. Parte il progetto “Tour al Mercato Centrale”, un itinerario gratuito pensato per turisti e curiosi, alla scoperta del piano terra dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo.

Dal 9 al 27 giugno, ogni settimana sarà coinvolto un gruppo di sei studenti che accompagnerà i visitatori in piccoli gruppi, raccontando la storia dell’edificio, le caratteristiche architettoniche e le curiosità legate ai banchi storici. I tour si svolgeranno dal lunedì al venerdì, in orario 10–14, in italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco, con partenza dai due ingressi principali: lato piazza del Mercato Centrale e lato via dell’Ariento, dove saranno attivi due info point temporanei, presidiati dagli studenti.

Il progetto nasce nell’ambito del percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) ed è curato dalla professoressa Maria Teresa Gaggiano, referente dell’istituto Russell-Newton. I 18 studenti selezionati – provenienti dalle classi terze, quarte e quinte – saranno suddivisi in tre settimane di attività, ognuna con sei ragazzi. Ogni gruppo sarà poi organizzato in due postazioni agli ingressi del piano terra, dove i ragazzi si alterneranno tra accoglienza e visite guidate. Ogni tour durerà circa 30 minuti e sarà condotto da due studenti alla volta, mentre gli altri resteranno alla postazione per fornire informazioni ai visitatori.

“Firenze non è solo la città dei musei – sottolinea Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale –. È fatta di storie di persone, di mani che lavorano, di banchi che tramandano ricette e conoscenze da generazioni. Con questa iniziativa vogliamo che siano proprio i giovani a diventare custodi e narratori di questo patrimonio, restituendo al mercato il suo ruolo originario di cuore pulsante della città”.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a: tourmercatocentrale@gmail.com

“Il Mercato Centrale fa parte dell’anima storica di Firenze – dicono l’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini e l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – siamo impegnati in una serie di iniziative e attività per valorizzarlo, assieme al Mercato di Sant’Ambrogio, proprio perché in questi luoghi si custodisce una storia autentica della nostra città, fatta di lavoro, passione e tradizione, che tuttavia riesce a misurarsi con le sfide contemporanee e internazionali. Questa iniziativa ha il fine di scoprire e raccontare sempre più nel profondo il Mercato, assieme al rione di San Lorenzo, farlo con la partecipazione e il protagonismo degli studenti e delle scuole valorizza questo progetto e proietta questa storia nel futuro delle nuove generazioni”.

"Questo progetto è un bellissimo esempio di dialogo tra scuola e territorio – afferma l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Scandicci, Fiorenza Poli–. I ragazzi del liceo Russell-Newton hanno l’opportunità di mettere in pratica le lingue studiate e allo stesso tempo di raccontare un pezzo importante della tradizione fiorentina. È un’occasione preziosa per crescere, confrontarsi con il pubblico e vivere un’esperienza formativa fuori dal contesto scolastico, che valorizza il loro impegno e il legame tra Scandicci e Firenze”.

Fonte: Ufficio Stampa

