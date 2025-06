Grosso allagamento, evacuate 13 famiglie in centro storico a San Miniato

Sono 13 le famiglie evacuate, con molta probabilità, a causa di una grossa perdita d’acqua che ha allagato gli scantinati di tre palazzi di via IV Novembre in centro storico a San Miniato provocando un principio di smottamento. Complessivamente sono 23 le persone al momento fuori casa, alcune alloggiate in una struttura del territorio e altre ricollocate da familiari e amici, che non potranno rientrare in casa fintantoché gli ambienti non saranno completamente liberati dall’acqua e saranno effettuate le verifiche necessarie a capire lo stato del versante.

“La criticità è nata probabilmente da una grossa perdita della rete idrica che ha allagato i sotterranei dei palazzi e causato un inizio di smottamento; l’aspetto più delicato è svuotare tutti gli scantinati dei palazzi coinvolti - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, che in serata si è recato sul posto per verificare la situazione -. La macchina della Protezione Civile si è immediatamente attivata, adesso ci saranno nuovi rilievi dei tecnici e ci vorrà qualche giorno per capire come evolverà la situazione“.

Fonte: Ufficio Stampa

