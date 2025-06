Un viaggio fra simulazione e intelligenza artificiale: al via le due giornate del seminario "Come impariamo da adulti" 2025

Sono oltre 150 gli esperti di formazione in sanità che si incontreranno il 12 e 13 giugno a Pisa, per la seconda edizione del seminario “Come impariamo da adulti”, promosso da Regione Toscana, Aziende sanitarie toscane, Rete regionale formazione in simulazione.

Il seminario è un’occasione per valorizzare i contenuti e le metodologie formative più innovative da utilizzare nel contesto sanitario e, in particolare in questa edizione, sono esplorati il potenziale e i limiti dell’intelligenza artificiale in supporto alla simulazione per implementare e migliorare la formazione in sanità, condividendo buone pratiche e innovazioni nella progettazione e nella valutazione di percorsi di formazione continua.

"Oggi, com'è noto, non si può più prescindere dall'esplorare il potenziale della simulazione nel rivoluzionare la formazione in sanità - afferma Luciano Lippi, dirigente del settore competente in Regione Toscana - e quindi abbiamo scelto di focalizzare questa iniziativa seminariale sulle modalità innovative di formazione compreso l’utilizzo dell'intelligenza artificiale. L’impatto tecnologico, di sviluppo e impiego dell’IA è sempre più capillare e trasversale a ogni settore dell'attività umana, sta condizionando e condizionerà anche il futuro della sanità, uno dei settori nevralgici dello sviluppo e del progresso dell'umanità in cui la formazione ha ormai acquisito un ruolo sempre più strategico e decisivo".

Negli scorsi mesi sono state raccolte molte adesioni ed esperienze, provenienti da tutte le aziende toscane e anche da fuori regione, selezionate dal Comitato scientifico (Ambra Amerini, Sergio Bovenga, Francesca Boni, Gianluca Bugnoli, Marco De Luca, Silvia Falsini, Luciano Lippi, Gabriele Marconcini, Marcello Montomoli, Alda Mazzei, Francesco Niccolai, Tiziana Romanelli, Michela Tanzini, Arianna Tognini) coordinato da Marzia Raffaelli che, per la Regione Toscana, gestisce la rete regionale sulla formazione in simulazione e che quest'anno organizza l'evento.

Saranno presentate, in sessioni parallele, 68 esperienze innovative di formazione realizzate nel servizio sanitario nazionale che hanno utilizzato le simulazioni cliniche per migliorare la performance degli operatori sanitari e quali strumenti per migliorare la qualità, le esperienze di impiego di tecnologie digitali e intelligenza artificiale nella formazione, l’apprendimento basato su problemi e casi clinici, la promozione della collaborazione interprofessionale, il team building e la comunicazione; e poi l’uso di metodologie innovative e interattive (gamification, role playing e video) per rafforzare le competenze degli operatori nella comunicazione, nel lavoro di squadra, nella gestione dello stress.

Nella sessione del 12 giugno, rivolta a tutti gli operatori degli uffici formazione delle Aziende sanitarie toscane, dedicata all'uso dell'intelligenza artificiale nell'apprendimento degli adulti e, in particolare, a indagare i limiti e le opportunità dell'interazione umana con IA in sanità, ci saranno relazioni introduttive e una tavola rotonda su tutti gli aspetti emersi.

Il 13 giugno la giornata sarà invece dedicata alla simulazione al centro del futuro della sanità, allo sviluppo delle competenze di facilitazione per la formazione, all'intelligenza artificiale generativa e alla simulazione in ambito sanitario per poi passare ai laboratori e alla presentazione dei progetti della Call for abstract.

L'Azienda ospedaliero-universitaria pisana partecipa alla giornata promossa dalla Regione con ben 16 progetti che saranno presentati nelle sessioni pomeridiane e che fanno riferimento ad ambiti formativi diversi, che utilizzano metodiche innovative dalla simulazione alla teleformazione.

L'evento sarà ospitato nell'Auditorium della Camera di commercio di Pisa a partire dalle 14.30 - In allegato tutto il materiale grafico illustrativo relativo alle due giornate.

(pubblicato da Emanuela del Mauro, 9 giugno 2025 - nella foto in alto, immagini create con l'IA Microsoft Designer)

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

