Padre di calciatore under 12 picchia giovane arbitro a Arezzo

Un uomo, padre di un giovane calciatore, ha picchiato un arbitro ventenne a Arezzo. Nella giornata di domenica 8 giugno allo stadio di Arezzo si è disputato il memorial Mirko Poggini per squadre under 12 e al termine di un incontro è avvenuto il grave fatto di cronaca.

Il padre di un calciatore della Vis Pesaro è entrato nello spogliatoio dell'arbitro durante la premiazione e, per motivi da chiarire, lo ha colpito provocandogli lesioni che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale.

Le immagini di sorveglianza e i dirigenti dell'Arezzo sono stati decisivi nell'identificazione del responsabile. Fermato poco dopo dalle forze dell'ordine, dovrà ora rispondere dell'aggressione.

"Sono allibito – dichiara il Direttore del Settore Giovanile Paolo Bertini – e non riesco a capacitarmi di come una giornata di festa, pensata per bambini di 12/13 anni al loro primo approccio con il calcio a 11, possa trasformarsi in un atto di violenza così grave. A nome del Presidente Guglielmo Manzo e del Direttore Sportivo Nello Cutolo, esprimo la più totale solidarietà all’arbitro aggredito e alla sezione AIA di Arezzo. La loro presenza oggi è stata garanzia di qualità e correttezza, in un torneo dove solitamente sono i dirigenti a ricoprire il ruolo arbitrale. L’episodio è di una gravità inaudita e lo condanniamo con tutte le nostre forze".

La Società Sportiva Arezzo sottolinea c"ome la collaborazione del responsabile della Vis Pesaro abbia contribuito all’identificazione dell’aggressore, che adesso dovrà rispondere penalmente del proprio gesto".