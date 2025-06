Buona la prima per il Torneo dei Rioni di Calcio a 7

Una nutrita partecipazione di pubblico ha fatto da cornice alla prima edizione del Torneo dei Rioni di calcio a 7 iniziato il 19 maggio e terminato nello scorso fine settimana, a Lazzeretto.

Dare forma al torneo si è rivelata un’idea indovinata, destinata ad avere un seguito.

A contendersi la Coppa Comune di Cerreto Guidi, conservata dal rione vincitore e che sarà rimessa in gioco nella prossima edizione, 8 formazioni: Santa Maria al Pozzolo, Porta Fiorentina, Porta Caracosta, Porta al Palagio, Lazzeretto, Stabbia Ponte di Masino, Stabbia Chiesa e Bassa-Gavena-Pieve.

Dopo la fase a gironi e i play off, si è arrivati alle finali con la vittoria dello Stabbia Chiesa, che in una sorta di derby ha battuto lo Stabbia Ponte di Masino per 2-0. Nella finalina per il terzo posto, Porta Fiorentina ha superato 6-1 il Lazzeretto.

Alle premiazioni hanno presenziato, tra gli altri, il Sindaco Simona Rossetti, l’assessore allo sport Davide Toni e il presidente dello Sporting Lazzeretto Giovanni Caponi.

Lo Stabbia Chiesa che ha vinto la Coppa Comune di Cerreto Guidi e il trofeo come prima classificata, ha ricevuto anche il riconoscimento intitolato a Livio Lensi, per Lorenzo Benvenuti, come miglior giocatore del torneo.

Al miglior cannoniere Matteo Mancini dello Stabbia Ponte di Masino, è andato il premio intitolato a Giovanni La Fata, mentre a Brando Corsini di Porta Fiorentina è andato il premio dedicato a Graziano Samuele detto “Cometa” come miglior portiere.

Un riconoscimento anche alla classe arbitrale dell’UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa che ha ben gestito l’andamento del torneo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa