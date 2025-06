Canottieri Limite d'azzurro: tre atleti in nazionale

Ancora una volta l’estate limitese si tingerà d’azzurro. Si sono convulse nella giornata di domenica le Selezioni Under 19, gara selettiva convocata dalla Federazione Italiana Canaottaggio per definire la rosa di atleti che vestirà la maglia azzurra ai Campionati del Mondo Under 19 che si terra a Trakai dal 6 al 10 agosto e alla Coupe de la Jeunesse, competizione europea che si terrà a Linz dall’1 al 3 agosto.

La Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni - Tinghi Motors torna a casa con una felice conferma e una grande soddisfazione. Cesare Borlenghi, che già a maggio si è laureato Vice Campione Europeo si è riconfermato con la Canottieri Sampierdarenesi e partirà alla volta di Trakai per Campionati del Mondo, ma non sarà il solo limitese a rappresentare l’Italia quest’estate. Anche Rebecca Lensi ed Emma Luchetti dopo una grandiosa performance sono riuscite a strappare il pass azzurro e gareggeranno in 4- under 19 alla Coupe de la Jeunesse. Le due ragazze, ancora Under 17, hanno chiuso la loro qualificazione con un ottimo piazzamento (seconde in finale B) centrando un risultato che lascia ben sperare anche per i prossimi Campionati Italiani e che riporta la squadra femminile bianco azzurra in nazionale dopo 4 anni di assenza.

Fonte: Ufficio stampa