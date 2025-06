Come proteggersi dal caldo: le raccomandazioni ad anziani e fragili

Con l'arrivo dell'estate e l'innalzamento delle temperature, l'assessorato al diritto alla salute della Toscana richiama l'attenzione sui pericoli delle ondate di calore, in particolare per le persone anziane e fragili.

Si suggerisce di rinfrescare i locali dell'abitazione al mattino presto e, durante la giornata, di non esagerare con l'aria condizionata per evitare bruschi sbalzi termici. È importante evitare di uscire nelle ore di maggiore calura e di soggiornare nelle stanze più fresche e ventilate. Si ricorda anche di non lavarsi con acqua troppo fredda. Per l'alimentazione, è fondamentale una dieta leggera a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina. È invece raccomandata una costante idratazione, quindi bere frequentemente.

In auto, sono da evitare gli spostamenti nelle ore più calde (dalle 11 alle 17). Si raccomanda di ventilare l'abitacolo dopo una lunga esposizione al sole prima di entrarvi e di portare con sé dell'acqua. Se l'auto è climatizzata, prima di fermarsi, è consigliabile regolare la temperatura a un massimo di cinque gradi inferiori a quella esterna per prevenire sbalzi bruschi.

Una raccomandazione importante riguarda i farmaci, che devono essere conservati a meno di trenta gradi e lontano da fonti di calore. Per chi segue terapie per l'ipertensione o malattie cardiovascolari, l'invito è a un controllo più assiduo della pressione arteriosa, poiché il caldo può potenziarne l'effetto. Prima di qualsiasi decisione sulla terapia, la raccomandazione è di chiedere al medico.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito della Regione Toscana: https://www.www.regione.toscana.it/-/ondate-di-calore

Fonte: Toscana Notizie