DL Sicurezza, Carriero e Michelucci (FdI Empoli): "Sostegno pieno al Governo"

“Il decreto sicurezza approvato dal Parlamento è un segnale politico forte, concreto, inequivocabile: l’Italia ha voltato pagina. Con la conversione in legge del DL 48/2025, il Governo Meloni dimostra che legalità, ordine pubblico e difesa dei cittadini tornano ad essere priorità assolute, non slogan vuoti.”

Così intervengono Cosimo Carriero, Presidente di Gioventù Nazionale Empolese-Valdelsa e Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Empoli, insieme a Cosimo Michelucci, il più giovane iscritto a Gioventù Nazionale sul territorio dell’Empolese-Valdelsa.

“La sicurezza è un diritto sociale primario, non un privilegio per pochi. La sinistra la disprezza o la minimizza, accusandoci di autoritarismo ogni volta che pretendiamo rispetto delle regole – afferma Carriero –. Ma il popolo italiano ha capito da che parte sta la verità: non è libertà quella che consente a criminali, spacciatori e clandestini di agire indisturbati. È anarchia. E noi diciamo basta.”

Il decreto prevede, tra le altre misure:

Tolleranza zero verso chi aggredisce le forze dell’ordine, con pene più severe per chi commette reati contro pubblici ufficiali e operatori della sicurezza.

Maggiore tutela per i cittadini contro furti, rapine e atti vandalici, fenomeni che non risparmiano neppure i comuni dell’Empolese-Valdelsa.

Espulsioni più rapide per gli immigrati irregolari, con più strumenti alle autorità per garantire l’effettiva esecuzione dei provvedimenti.

Poteri estesi ai sindaci e alle polizie municipali, anche nei comuni più piccoli, per difendere il decoro urbano e contrastare il degrado.

“Anche nei nostri territori – da Empoli a Castelfiorentino, da Montelupo a Certaldo – si percepisce un disagio crescente tra i cittadini, esasperati da episodi di microcriminalità, risse, bivacchi, spaccio nei parchi, furti nei negozi e nelle abitazioni”, continua Carriero. “Chi amministra deve avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, senza ideologia e senza paura.”

Aggiunge Michelucci:

“Finalmente il Parlamento ha approvato il DDL Sicurezza, un passo importante verso una società più consapevole e protetta. Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo, che rappresenta un equilibrio fondamentale tra libertà e responsabilità. Con questa legge, viene finalmente riconosciuta una libertà di espressione e di comportamento, ma sempre nel pieno rispetto delle regole, che restano essenziali per garantire la sicurezza e la convivenza civile all’interno della nostra comunità.”

“Come giovani di Gioventù Nazionale – prosegue – crediamo fermamente che ordine, legalità e disciplina siano le fondamenta di una democrazia sana e moderna, e che questo decreto rafforzi il legame tra cittadini e istituzioni. La vera libertà non può esistere senza regole: questo è il senso di uno Stato giusto.”

Infine, Carriero e Michelucci rispondono alle polemiche strumentali dell’opposizione:

“Le accuse che ci vengono rivolte dalla sinistra sono goffe, inutili e scollegate dalla realtà. Parlano di repressione, ma non dicono nulla sulle tante vittime di violenza, furti, degrado. Per noi parlare di sicurezza significa difendere le famiglie, i commercianti, le donne, i giovani e gli anziani. E continueremo a farlo con orgoglio, con determinazione, da Empoli e da tutta la nostra zona, al fianco del Governo guidato da Giorgia Meloni, che ancora una volta ha dimostrato coerenza, coraggio e visione.”

Fonte: Ufficio stampa