"Empoli sottoscriva la Carta di Verona": la richiesta di FdI

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli, composto dal capogruppo Cosimo Carriero e dai consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ha presentato per il Consiglio Comunale dell’11 giugno una mozione che impegna il Comune a aderire formalmente alla “Carta di Verona” sui diritti delle persone con disabilità in caso di disastri e situazioni di emergenza.

La Carta di Verona, adottata nel 2007 a seguito di una Consensus Conference nazionale, rappresenta un documento di riferimento fondamentale per garantire che anche in situazioni critiche – come calamità naturali, emergenze sanitarie o conflitti – le persone con disabilità non siano lasciate indietro. Essa si ispira all’articolo 11 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, promuovendo principi quali l’inclusione attiva, la non discriminazione, la partecipazione nei processi decisionali e l’accessibilità dei piani di protezione civile.

«Riteniamo che l’adesione del Comune di Empoli a questo importante documento – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia – sia un atto di grande valore civile e politico. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di un impegno concreto per rafforzare la sicurezza, l’equità e la resilienza della nostra comunità, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili».

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a:

sottoscrivere formalmente la Carta e comunicare l’adesione agli enti firmatari;

verificare e aggiornare i piani comunali di protezione civile affinché siano realmente inclusivi;

affinché siano realmente inclusivi; promuovere percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti al personale comunale, alle associazioni e ai cittadini.

«In un contesto in cui la sicurezza deve essere pensata come diritto universale – concludono i consiglieri – Empoli può e deve fare la propria parte per garantire che nessuno venga escluso, nemmeno nei momenti più difficili. La nostra proposta è in linea con le politiche di Fratelli d’Italia a livello nazionale, che pongono sempre al centro la persona, la dignità e la responsabilità sociale delle istituzioni».

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si augura che l’intero Consiglio Comunale voglia accogliere e condividere questo importante passo verso una comunità più giusta, coesa e solidale.

Fonte: FdI Empoli