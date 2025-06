Energy compie 25 anni, festa con dipendenti e fornitori: "Abbiamo realizzato un sogno"

Festa per i 25 anni di Energy Srl, azienda con sede a Santa Croce sull’Arno nel settore impianti elettrici industriali ed elettromeccanici, che ha celebrato il traguardo del quarto di secolo con dipendenti e fornitori. Teatro del compleanno la Valle di Badia a Buti, un’occasione per ballare a ritmo di musica e ricordare il tempo trascorso dalla fondazione nel 2000. Al fianco degli amministratori Valerio Cecchi, Simone Rinaldi e Gianfranco Buoncristiani tutta l’azienda, amici e autorità del territorio, la vicesindaca di Santa Croce Sonia Boldrini sull’Arno e don Donato Agostinelli. A strappare una risata a tutti i presenti ci ha pensato il comico Alessandro Paci, ospite della serata iniziata con l’accoglienza e una rosa in dono a tutte le donne.

"Una festa di famiglia - dice Cecchi - sono stati anni di alti e bassi, ma essere arrivati ad oggi e aver costruito tanto ci fa essere positivi. Cosa che vorremmo fare per altri 25 anni, noi e chi verrà dopo di noi, perché l’azienda deve andare avanti". Non solo impianti elettrici industriali, Energy si occupa anche di carpenterie idrauliche come spiega Rinaldi: "Se penso agli anni passati mi vengono in mente le notti trascorse al lavoro. La clientela è cresciuta, oggi siamo affermati nei nostri ambiti. Un traguardo che è una bella soddisfazione, ne siamo fieri". Parla di "raggiungimento di un sogno" Buoncristiani, "un sogno pensato per tanti anni prima dell’inizio di Energy e che con Energy si è realizzato. È la riuscita di tutto un progetto di vita".

Da sinistra: Gianfranco Buoncristiani, Valerio Cecchi e Simone Rinaldi, amministratori Energy Srl (foto gonews.it)

Le venticinque candeline proiettano Energy nel domani: "Ad oggi le prospettive sono di ampliare ancora di più la nostra area di intervento, di lavoro e magari riuscire a trovare altri nuovi collaboratori che ringiovaniscano un po’ l’entourage di questa azienda". E, come ogni compleanno che si rispetti, non mancano gli auguri: "Auguro lavoro e prosperità" afferma Valerio Cecchi, "auguro ad Energy di non fermarsi, di non sedersi su ciò che è stato fatto fino ad oggi, di restare aperta a nuove idee e fonti di sviluppo - aggiunge Simone Rinaldi - di evolversi cambiando come cambiano i tempi". Infine l’ambizione del mezzo secolo: "Auguro di arrivare al 50esimo" aggiunge Gianfranco Buoncristiani.

Prima l’aperitivo a bordo piscina, poi la cena seguita dal taglio della torta e fuochi d’artificio. Sul finale anche un dono per i soci da parte dei dipendenti, protagonisti della gratitudine di Energy. "Li ringraziamo, sono il motore dell’azienda - conclude Cecchi - ringraziamo i fornitori che ci hanno accompagnato fino ad oggi, i nostri clienti che ci permettono di andare avanti e le nostre famiglie che ci sopportano".

All'anniversario anche il saluto dell’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno: "Capacità di affrontare con coraggio e visione le difficoltà che da anni attraversano il comprensorio del Cuoio" dice parlando di Energy la vicesindaca Sonia Boldrini, presente alla serata. "Un’azienda riuscita ad evolversi, adattarsi, rinnovarsi senza mai perdere il legame con il territorio". Per Boldrini "non si tratta solo di un successo aziendale, ma di un esempio concreto di come si possa reagire con forza a una crisi che ha messo a dura prova la nostra identità produttiva".