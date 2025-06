"Firenze spericolata!..", a Vasco le chiavi della città di Firenze

"Vita spericolata non è una canzone che parla di autodistruzione, ma è un inno alla vita, alla vita vissuta, perché la vita è la vita, non è garantita." Così Vasco Rossi al termine della applauditissima cerimonia che oggi alle 17 nel Salone dei Cinquecento a Firenze lo ha visto ricevere le chiavi della città dalle mani della sindaca Sara Funaro, in un salone affollato di cittadini e di fan.

"Spericolata è Firenze, con la sua bellezza" ha poi proseguito in chiusura, riconoscendo alla città di essere, dal tempo dei Medici, fonte di bellezza e di ispirazione.

Un riconoscimento, quello appena ricevuto, che Vasco dedica "al mio popolo straordinario e a mio padre Carlino, il camionista, che non ha potuto vedere niente di tutto questo, grazie Firenze!.."

Nel suo intervento, Vasco aveva prima ricordato anche il suo rapporto con la città gigliata: "A Firenze ho girato il video 'Vivere' ed è proprio la vita il tema principale dello spettacolo di quest'anno. In questo periodo di odio, istigato a dovere da tutti i personaggi che non sto a nominare e in questo periodo" in cui "sembra che contino solo valori come profitto, arroganza e potere, noi celebriamo la vita. La celebriamo in tutte le sue forme, dimensioni ed espressioni". Ma anche il valore di Firenze come simbolo di eterna bellezza: "Firenze è la culla del Rinascimento, dove sono nati i più grandi artisti del mondo - ha sottolineato -: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante Alighieri che ci ha dato la lingua italiane. A Firenze vengo a suonare da molto tempo: ho sempre trovato un pubblico caldissimo, direi focoso che mi ha accolto con entusiasmo e che ama le mie canzoni."

E prima della dedica finale al padre, ha raccontato l'aneddoto con la madre di ieri: "Ho chiamato mia mamma ieri, le ho detto 'Mamma, domani mi danno le chiavi della città di Firenze' e lei mi ha detto 'Ma sono sicuri?'. È sempre stata così, si preoccupa sempre degli altri - ha aggiunto Vasco Rossi -. Magari qualche anno fa avrei detto anche io 'attenzione a darmi le chiavi, potrei combinare dei guai', ma adesso sono diventato più tranquillo".

Non sono mancati i ringraziamenti alla sindaca "Sara Funaro, la giunta, la città, per questo straordinario riconoscimento. Per me è veramente un grande onore essere riconosciuto in una città così ricca di storia e di arte. Sono emozionato e fiero".

In prima fila anche Irene Grandi, 'La mia ragazza sempre', la ha salutata così Vasco, riprendendo il titolo della canzone da lui composta proprio per la cantante fiorentina.

