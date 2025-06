Forza Italia presenta i candidati empolesi alle Regionali: Campinoti e Ghezzi in corsa per il Consiglio

Dopo la sconfitta alle scorse comunali, il centrodestra empolese rilancia la sfida e lo fa ripartendo da chi era stato protagonista della precedente campagna elettorale: Simone Campinoti. Con lui, Claudia Ghezzi, segretaria cittadina di Forza Italia, che correrà anch’essa per il Consiglio Regionale. I due sono stati presentati ufficialmente oggi in conferenza stampa al Comune di Empoli, alla presenza del consigliere regionale e candidato alla presidenza della Regione, Marco Stella. Presente in sala anche Nicola Nascosti.

"Campinoti e Ghezzi sono i nostri due alfieri - ha detto Stella - rappresentano lo spirito autentico di Forza Italia: unire uomini e donne con l’obiettivo di risolvere problemi, non di crearne. La loro candidatura è il segno del buon lavoro fatto e della volontà di dare una svolta vera alla Toscana".

Nel corso dell’incontro, Stella ha sottolineato l’ambizione di Forza Italia di "voler costruire qui a Empoli qualcosa di importante: il nostro obiettivo è diventare il primo partito del centrodestra che riesce a vincere in Toscana".

Tra i punti qualificanti del programma: l'azzeramento delle liste d'attesa sanitarie, la costruzione di nuovi termovalorizzatori, l’opposizione alla FIPILI a pagamento, l’abolizione dei consorzi di bonifica, il rifacimento della pista dell’aeroporto di Peretola e una decisa contrarietà all’introduzione della teoria gender nelle scuole. Il programma completo sarà presentato alla stampa il 20 giugno. Stella ha poi ribadito la necessità di "rivedere alcuni equilibri all’interno della coalizione", affermando che Forza Italia resterà salda nell’alleanza, ma vorrà discutere apertamente su temi fondamentali, dal fine vita alle politiche fiscali.

Simone Campinoti, riconfermato dopo la scorsa campagna elettorale, ha rivendicato l’approccio che vuole portare in Regione: "Veniamo dal mondo dell’impresa, dove a un problema si dà una soluzione, con una strategia chiara. Questo è quello che vogliamo portare in politica. Basta strette di mano e sorrisi, serve pragmatismo. Sarà una campagna elettorale dura, ma leale, senza bugie".

È poi intervenuta Claudia Ghezzi, che ha dichiarato: "Sono onorata di questa candidatura e pronta ad affrontare la sfida. C’è bisogno di cambiamento, e per realizzarlo serve coraggio. Vogliamo una Toscana dove finalmente il merito e le idee abbiano spazio. Dove si affrontino i problemi - dalla sanità ai consorzi di bonifica- con onestà e spirito costruttivo".

Ghezzi ha insistito sulla necessità di "ascoltare e raccogliere sul territorio le criticità e trasformarle in soluzioni, con competenza e spirito liberale. Dove manca il libero mercato, manca il progresso. E noi vogliamo essere un motore di evoluzione positiva".

