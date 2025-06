Francesca Randelli e Bianca Del Taglia vincitrici delle Borse di studio in memoria di Roberto Frezza

Sono Francesca Randelli e Bianca Del Taglia le vincitrici della 3° Borsa di studio in memoria di Roberto Frezza, ex allievo dell’Isis Gobetti-Volta prematuramente scomparso in un incidente nel gennaio del 2022. La consegna delle Borse di studio è avvenuta stamani, alla presenza della famiglia di Roberto, dell’assessore alle Politiche giovanili Corso Petruzzi, del preside Simone Cavari e di Emma Hill, presidente dell’associazione “Roberto Frezza – Never back down” che ha ideato e promosso la nascita del riconoscimento.

Le due Borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, finanziate dal Comune e dedicate agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte del Liceo sportivo, lo stesso frequentato da Roberto, sono state assegnate dall’associazione alle due allieve che si sono distinte per meriti scolastici ma anche per l’attività extra-scolastica, per l’impegno nello sport, in attività di volontariato e sociali, e per la cura dei beni comuni.

Aspetti a cui l’associazione in questi anni ha dedicato numerose iniziative pubbliche aperte a tutta la cittadinanza: pulizie collettive di aree verdi e giardini, manutenzione degli arredi e murales per promuovere il decoro. Prossimo appuntamento, previsto per l’autunno, con la ripresa del nuovo anno scolastico, un convegno in collaborazione con l’Isis Gobetti-Volta e il Comune dedicato al rapporto tra sport e disabilità.

L'assessore alle Politiche giovanili ha espresso le sue congratulazioni a Francesca e Bianca per essersi aggiudicate la Borsa di studio e ha ringraziato l’associazione “Roberto Frezza – Never back down” per trasformare il ricordo di un amico scomparso prematuramente in iniziative positive che sostengono gli studenti e promuovono la cura dei beni comuni e la socialità.

"Per noi - ha affermato Emma Hill, presidente dell'associazione - queste borse di studio rappresentano molto più di un riconoscimento: sono il modo più autentico per continuare a vedere Roby, onorarne la memoria e far vivere i suoi valori — la passione, la determinazione, la resilienza — riconoscendoli negli altri e sostenendone la crescita. Grazie di cuore a Francesca e Bianca, che con impegno e dedizione sono la prova concreta che inseguire i propri sogni con coraggio porta a risultati straordinari. Non smettete mai di crederci, mettete tutto il cuore in ciò che amate: ne varrà sempre la pena. Un grazie speciale al Comune per il supporto costante e prezioso. Ci vediamo il prossimo anno, con lo stesso entusiasmo e con Roby sempre con noi".

