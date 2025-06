'Il sindaco in diretta': lo Sport in festa e a che punto siamo su nuovo stadio, atletica e piscina

Quarto appuntamento della rubrica di approfondimento 'Il sindaco in diretta', in onda su Radio Lady e promossa dall’Amministrazione comunale di Empoli. Protagonista, come sempre, il sindaco Alessio Mantellassi, che ogni settimana racconta ai cittadini i principali progetti in corso sul territorio. In questa nuova puntata si è parlato si Empoli fa Sport, della conferenza dei servizi sul progetto del nuovo stadio, dei lavori in corso allo stadio di atletica, delle ipotesi sul rifacimento della piscina comunale..

Empoli fa Sport: un successo per la comunità sportiva

La prima edizione di "Empoli fa Sport" è stata una novità di quest'anno, fortemente voluta dall'assessora Laura Mannucci. L'evento ha riunito le associazioni sportive della città in un'unica giornata di festa e dimostrazioni. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di creare un appuntamento annuale che dia continuità e visibilità a tutte le discipline. L'iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità tra gli sportivi e a mostrare la pluralità dell'offerta sportiva empolese, incoraggiando la curiosità dei giovani verso sport meno visibili ma ugualmente importanti.

Il sindaco ha dichiarato: "L'idea della festa dello sport è quella di fare due cose. La prima, di rappresentare a chi fa un singolo sport che non è solo, ma che fa parte di una di una comunità di sportivi. E allo stesso tempo anche quella di raccontare all'esterno la pluralità dell'offerta sportiva della nostra città". Ha poi aggiunto: "A volte si parla di sport maggiore, sport minori. Io penso sia una definizione sbagliata, sbagliatissima. Penso che ci sia uno sport con più visibilità e sport con meno visibilità, questo è il punto". E scopo dell'amministrazione è anche dare visibilità a chi ne ha meno.

Rifacimento dello stadio Carlo Castellani: il percorso in corso

Riguardo al rifacimento dello stadio Carlo Castellani, il sindaco ha evidenziato che il progetto, avviato all'inizio del suo mandato (luglio scorso), ha seguito un percorso partecipativo che ha coinvolto circa 300 persone, tra associazioni sportive, residenti e realtà commerciali. Dopo la presentazione di un'integrazione da parte dell'Empoli FC a marzo 2024, la conferenza dei servizi preliminare è in corso. Se tutto procederà senza intoppi, la conferenza dovrebbe chiudersi entro luglio, un passaggio fondamentale per ottenere la pubblica utilità dell'opera. Solo successivamente si procederà con la conferenza decisoria e l'avvio della gara, che potrebbe avvenire a inizio 2026.

Mantellassi ha spiegato: "è la prima volta che riusciamo a portare il progetto di rifacimento dello stadio Carlo Castellani alla conferenza dei servizi preliminare, non c'era mai arrivato e quindi arrivare in fondo alla conferenza dei servizi vuol dire poi poter arrivare alla pubblica utilità". Ha poi specificato l'importanza di un approccio cauto: "Bisogna far le cose per bene per farle grande attenzione, bisogna farle un grande prudenza e anche con grande attenzione a sistemare tutte le cose affinché l'impatto sulla città non ci sia, ma anzi si affrontino tanti nodi".

Nuova pista di atletica: un cantiere che prende forma

Per quanto riguarda la nuova pista di atletica, il sindaco ha annunciato che il cantiere è in corso e sta prendendo forma. Dopo una fase iniziale di sondaggi e preparazione del terreno, si iniziano a vedere le gettate dei piloni della tribuna, che ospiteranno anche delle palestre. L'impianto, che sarà concluso nel corso del 2026, fornirà una struttura dedicata all'atletica leggera, situata in prossimità delle scuole superiori. Il sindaco ha sottolineato la necessità di un intervento pubblico per sport con minori capacità economiche, a differenza degli investimenti privati per gli stadi di squadre di serie A o B.

Il sindaco ha affermato: "Inizia a prendere forma un cantiere che poi durante tutto il 2026 sarà sarà concluso, che darà un'ulteriore impianto sportivo alla città... e che consentirà anche di dare all'atletica un impianto un impianto a sé" strategico anche perchè vicino alle scuole.

Nuova piscina comunale: alla ricerca di risorse per un progetto ambizioso

Infine, per la piscina comunale, il sindaco ha spiegato che il percorso è molto impegnativo. Un primo studio di fattibilità avrebbe stimato un costo tra i 13 e i 14,5 milioni di euro per un rifacimento ex novo, ritenuto più conveniente rispetto a una ristrutturazione che comporterebbe costi simili e una chiusura prolungata. Attualmente, l'amministrazione sta facendo ancora delle valutazioni, anche per capire come trovare le risorse necessarie per avviare questo importante progetto sportivo per la città.

Mantellassi ha concluso: "Sulla piscina stiamo facendo un percorso che è molto impegnativo perché abbiamo fatto un primo studio per capire di cosa si sta parlando di rifacimento. La piscina comunale va dai 13 ai 14 milioni e mezzo perché è un impianto che andrebbe rifatto ex novo per non fare un lavoro che costa quasi uguale e tenerla chiusa per i lavori. Però la volontà è quella di avviare questo percorso di rifacimento della piscina comunale, altro punto sportivo fondamentale".

