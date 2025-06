Lotta alla zanzara tigre: Alia e Comuni distribuiscono i kit antilarvali

Un’alleanza strategica tra Alia Multiutility, Azienda USL Toscana Centro e le amministrazioni comunali ha dato vita a un piano coordinato di prevenzione per contrastare la proliferazione della zanzara tigre, insetto invasivo e potenziale veicolo di malattie virali. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a tutelare la salute pubblica e migliorare il decoro urbano, con interventi mirati sia sull’ambiente che sui comportamenti individuali.

Tra le iniziative più concrete e rivolte direttamente ai cittadini, Alia organizza una campagna di distribuzione gratuita di kit antilarvali durante i principali mercati settimanali del territorio. I kit contengono prodotti larvicidi specifici accompagnati da istruzioni per un uso corretto e sicuro, e sono pensati per il trattamento dei ristagni d’acqua nelle proprietà private, principale habitat di sviluppo delle larve di zanzara. Poiché il 70% dei focolai si trova in zone private, non raggiungibili dal servizio, è fondamentale la collaborazione fattiva dei cittadini, che devono gestire i focolai presenti nelle loro proprietà in modo tale che l’azione sinergica con gli interventi in area pubblica produca un risultato apprezzabile.

I prossimi appuntamenti in calendario sono nel Comune di Lastra a Signa, dove le attività di Alia sono partite su area pubblica a metà maggio, e sono previsti tre momenti di consegna dei kit a partire da mercoledì 11 giugno a Ginestra Fiorentina, il 20 a Malmantile ed il 28 giugno proprio a Lastra a Signa.

Tre sono anche gli appuntamenti previsti, sempre nel mese di giugno, per la consegna dei kit nel Comune di Bagno a Ripoli, dove dal 12, al mattino, sono presenti Alia ed USL a mercati e manifestazioni. Si comincia con il mercato all’Antella il 12 appunto, il giorno successivo (13) a Grassina ed il 18 giugno presso l’area mercato di Bagno a Ripoli (nel giardino “I Ponti”).

Sempre in questo mese, Alia insieme all’amministrazione comunale di Montespertoli ha organizzato il primo appuntamento di consegna di blister antilarvali per martedì 17 giugno presso il mercato del Capoluogo. Inoltre, nel comune di Barberino Tavarnelle un appuntamento è in calendario per il 19 giugno, ed il successivo il 3 luglio.

In tutte queste occasioni, durante la mattinata sarà possibile richiedere al personale Alia il kit ma anche ricevere consigli pratici e materiale divulgativo su come prevenire la proliferazione delle zanzare attraverso piccoli ma efficaci accorgimenti quotidiani.

Parallelamente alla distribuzione dei kit, proseguono regolarmente gli interventi di monitoraggio e trattamento larvicida nei tombini e nelle aree pubbliche, secondo un piano coordinato con i Comuni e le autorità sanitarie, e la campagna informativa capillare attraverso social media, sito web aziendale e comunicazioni dirette, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini nella lotta alla diffusione della zanzara.

