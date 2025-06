Aspettando la Luminara: Pisa si accende tra eventi, laboratori e food truck

Un ricco programma di eventi animerà la città di Pisa nel weekend che precede San Ranieri e la tradizionale Luminara del 16 giugno. Le Mura di Pisa si fanno teatro di suggestive videoproiezioni notturne, laboratori per bambini ispirati alla Pisa medievale e visite guidate a tema, mentre al Bastione del Parlascio è visitabile in questi giorni l’esposizione delle opere realizzate dagli studenti delle scuole cittadine sul tema del Gioco del Ponte.

Si parte venerdì venerdì 13 giugno alle 21.30 il tour di walking cinema 'Mura di Pisa Night Experience', un viaggio notturno in quota con originali contenuti audio e video che permettono di rivivere la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Biglietti a 10 euro, partenza dalla Torre Piezometrica ed arrivo in Piazza dei Miracoli resa ancora più affascinante dell'illuminazione notturna, repliche i due venerdì successivi.

Sabato 14 giugno alle 16 al Bastione del Parlascio 'I codici medievali', laboratorio per grandi e piccini: i piccoli visitatori, dopo un'introduzione sulla storia delle Mura di Pisa e sulla scrittura dell'epoca, si immedesimeranno amanuensi imparando a rilegare pagine con fogli pergamenati ed a realizzare lettere riccamente ornate, utilizzando anche piume d'oca. Biglietto a 5 euro per i bambini, 3 euro per adulti accompagnatori. Alla fine, bambini e accompagnatori potranno continuare la visita sulle Mura fino a raggiungere piazza dei Miracoli. Il format è inserito tra le offerte didattiche delle Mura di Pisa e si accompagna ad altre proposte disponibili per scuole di ogni ordine e grado: ‘Fanti per un giorno‘, ‘Nei panni di un medievale‘, ‘Romani in piscina: le terme e i mosaici‘.

Sempre sabato, alle 18, 'Le Mura e il Giugno Pisano': visita guidata alla scoperta dei monumenti di Pisa e delle manifestazioni storiche cittadine: un viaggio a 11 metri di altezza attraverso le epoche della città dalla Pisa romana al secondo dopoguerra. Dalla costruzione della Marzotto alle vicende del Santo Patrono fino alla bellezza di piazza dei Miracoli passando per i Bagni di Nerone. E poi ancora la storia e l'attualità della Luminara, il Palio di San Ranieri ed il Gioco del Ponte. Biglietti a 8 euro, 3 euro per i bambini fino a 8 anni, partenza da Torre Piezometrica ed arrivo in piazza dei Miracoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.muradipisa.it, chiamare il numero 050/0987480 oppure recarsi presso le biglietterie del monumento.

Nuova disposizione dei food truck

Nuova collocazione degli spazi commerciali durante la notte della Luminara di San Ranieri del 16 giugno prossimo. La Giunta comunale ha infatti approvato l’atto di indirizzo nel quale, in via sperimentale, vengono indicate le nuove postazioni per le strutture ambulanti.

«La decisione delle nuove postazioni – spiega l’assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini - è scaturita dopo la concertazione con le associazioni di categoria, la Polizia municipale e gli uffici tecnico e del commercio del Comune, al fine di rendere ancora più godibile la bellezza della Luminara e dei Lungarni, conciliandola con la presenza tradizionale delle attività ambulanti presenti alla festa. Questo importante obiettivo è stato raggiunto grazie al grande lavoro svolto dagli uffici del Comune e alla disponibilità e professionalità delle rappresentanze degli operatori, tenuto conto anche delle vie di esodo

indicate dalla Protezione civile».

In tutto saranno 59 i posteggi attivi, organizzati in specifiche aree della città in modo da evitare le criticità sollevate negli anni passati e da salvaguardare appieno lo svolgimento della Festa.

A Mezzogiorno sono previste venti postazioni ai lati del Lungarno Sonnino e 12 tra Lungarno Fibonacci e Lungarno Galilei, all’altezza del ponte della Fortezza. A Tramontana, tra Lungarno Mediceo e Buozzi, all’imbocco di via Santa Marta e all’inizio di Lungarno Simonelli. Inoltre, sono previste tre aree specifiche in piazza Solferino (2 postazioni), piazza Carrara (8)e piazza dei Cavalieri (5).

