Matti di te. Tutto pronto a Montopoli per la festa dello sport in ricordo di Mattia Giani

Una giornata di sport, salute e divertimento per ricordare Mattia Giani. Sabato 14 giugno San Romano si trasformerà in un campo da gioco per tornei di calcio e volley per l’evento “Matti di te”. Si tratta dell’evento organizzato in memoria del calciatore 26enne vittima di un malore in campo lo scorso anno, durante la partita Lanciotto Campi – Castelfiorentino. A un anno dalla sua scomparsa i suoi amici hanno deciso di organizzare una grande festa della sport con al centro il tema della sicurezza. Un evento organizzato da Body Revolution con il sostegno dell’associazione nazionale Live Charity con il patrocinio del Comune di Montopoli.

«Siamo orgogliose come Comune – ha detto la sindaca Linda Vanni – di poter ospitare Matti di te. Volerla organizzare qui, a San Romano, vuol dire amare questo luogo. Sarà una giornata di sport, benessere e salute. Grazie a questi giovani ragazzi che si sono messi in gioco per organizzare un evento così bello e importante. Stanno costruendo qualcosa di magico. Conosciamo quanto conti la presenza di defibrillatori sul territorio e questo dimostra un doppio amore per il territorio e per il prossimo. Come Comune, e per questo ringrazio la parte amministrativa e tecnica, ci siamo messi subito a disposizione per la buona riuscita dell’evento».

L’obiettivo benefico della manifestazione è raccogliere fondi a sostegno del progetto “Italia Cardioprotetta – Cuore Batticuore” per la donazione di defibrillatori nelle strutture pubbliche. «Grazie al Comune per la disponibilità – ha aggiunto Gianluca Romano tra gli organizzatori dell’evento – l’idea è nata dalla volontà di ricordare una persona, un nostro amico, che ha vissuto nello sport organizzando qualcosa che avesse a che fare proprio con lo sport. Vogliamo farlo per ricordare ciò che non deve più accadere, per questo ci teniamo affinché siano sempre più presenti dei defibrillatori nei luoghi pubblici alle fermate degli autobus, ovunque. Aver salvato anche una sola vita vorrà dire aver fatto tantissimo». Tanti gli ospiti del mondo dello sport già annunciati da Gigi Buffon al giornalista televisivo Fernando Siani, dall’ex attaccante di Sampdoria, Fiorentina e Inter Giampaolo Pazzini al giornalista sportivo di Mediaset Riccardo Trevisani e l’autore di alcuni best-seller sulla storia del calcio Giuseppe Pastore. E poi Gianluca Mancini, montopolese vicecapitano della Roma amico di Mattia e primo testimonial dell’evento.

«Quando mi hanno raccontato l’idea ho detto subito di sì. Fa piacere la partecipazione di tante realtà locali, il nostro paese è piccolo – ha detto in conferenza stampa in collegamento Mancini – ma quando vogliamo ci uniamo con grande forza e questo mi rende orgoglioso di essere montopolese e di essere cresciuto qui. È un tema importante che purtroppo molto spesso viene ancora preso sottogamba». I numeri della manifestazione parlano di 12 squadre iscritte al torneo di calcetto e 8 squadre di volley con oltre 200 prenotati alla cena organizzata a conclusione dell’evento. L’accesso è libero, chiunque può assistere alle partite, visitare gli stand e contribuire alla causa. «Siamo un gruppo di amici – hanno raccontato Samuele Marconcini e Alessio Fiaschi dell’organizzazione – Mattia come noi giocava a calcio e parlavamo spesso di sport insieme. Oggi è bello vedere come da una nostra idea grazie a Gianluca Romano e Gianluca Mancini siano nato qualcosa di davvero grande. Sarà una giornata all’insegna dello sport, del rispetto e del divertimento».

Per permettere la riuscita dell’evento sono previste delle variazioni al traffico a San Romano. In particolare in piazza della Costituzione, il cuore della manifestazione, sarà in vigore il divieto di sosta dalle 8 di venerdì 13 giugno alle 20 del giorno 16 giugno e divieto di transito per tutta la giornata di sabato dalle 6 di mattina fino alle 3 di notte. Via Gramsci sarà a senso unico con direzione Toscoromagnola via Cavour fino all'intersezione con via Pertini dalle 8 del 14 giugno fino all’una di notte. Per consentire di raggiungere la manifestazione è stato istituito un servizio di bus navetta che da piazza Magellano arriva in via XXV Aprile a partire dalle ore 16 del 14 giugno. Inoltre è stata firmata un’ordinanza che vieta la vendita di alcolici in contenitori di vetro per la giornata di sabato.

Fonte: Ufficio Stampa