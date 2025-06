La Pasta Toscana apre al Mercato Centrale Firenze: nuova bottega della tradizione

Profumi di casa e sapori autentici: è questa l’essenza de La Pasta Toscana, la nuova bottega inaugurata al primo piano di Mercato Centrale Firenze. Un angolo di sapore autentico dove i primi piatti della tradizione diventano protagonisti assoluti, tra pici, tortelli mugellani, gnudi e ravioli maremmani.

Da sempre, Mercato Centrale si distingue come selezionatore di artigiani e, forte di questa esperienza, per la nuova bottega La Pasta Toscana si fa garante di un'artigianalità che è metodo, approccio e promessa: una visione che parte dallo studio di ogni ricetta guidata da uno chef toscano, prosegue nella scelta attenta dei fornitori e si concretizza nella realizzazione di prodotti esclusivi, nel pieno rispetto della tradizione.

Tante le collaborazioni con attività storiche fiorentine e realtà italiane d’eccellenza che affiancano quotidianamente la bottega della Pasta Toscana in un percorso costante di ricerca e creazione. Non semplici fornitori, ma partner selezionati con cura.

Frutta e verdura sono acquistate quotidianamente in una bottega del Mercato Storico di San Lorenzo, il pane è sfornato fresco ogni mattina da un panificio nel cuore della città, i salumi sono forniti dall’Antica Macelleria Falorni di Greve in Chianti e infine i formaggi provengono dallo storico caseificio toscano della Famiglia Busti.

La pasta è la protagonista, ma non è sola. Ad accompagnarla, una ricca offerta composta da antipasti tipici, piatti della tradizione contadina, ma anche una selezione di vini come il rosso Chianti DOCG, il vino bianco Toscano IGT e la birra artigianale toscana (anche senza glutine). A completare il progetto, una selezione di specialità tra cui sughi, pasta, confetture e salumi acquistabili direttamente in bottega per riproporre a casa un classico della tradizione.

Presto sarà attivo anche il servizio al tavolo per vivere un’esperienza ancora più completa in un’atmosfera conviviale. Un progetto che mette al centro l’artigianalità e la qualità, per offrire ogni giorno il gusto autentico della tradizione toscana.

Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.

