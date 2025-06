Milano Tech 2025: le professioni tecnologiche più richieste!

Con una densità sempre crescente di aziende tecnologiche, fondi di venture capital e incubatori d’impresa, Milano si è ormai affermata come uno degli hub più dinamici per l’innovazione digitale in Europa.

La città vive in costante connessione con le principali tendenze globali nei settori tech, digital e AI, ospitando eventi internazionali, acceleratori di startup e centri di ricerca all’avanguardia. Inoltre, è spettatrice di una continua nascita di nuove tecnologie e modelli di business, capace di generare un ricambio rapido di competenze e l’emergere di nuove figure professionali. In questo ecosistema fertile e in continua evoluzione, Milano attrae imprese, talenti e investimenti da tutto il mondo, consolidando il proprio ruolo di capitale dell’innovazione italiana.

Per chi desidera intraprendere una carriera nel settore tech, lavorare a Milano significa avere accesso a un mercato ricco di opportunità, a una rete professionale ampia e a un contesto in cui competenze, creatività e ambizione possono tradursi concretamente in percorsi professionali di successo. Ma quali sono i ruoli su cui puntare maggiormente in questo 2025? In questo articolo andiamo ad analizzarli uno dopo l’altro.

Lavorare a Milano: le opportunità nel settore tech

Quello del tech e dell’innovazione è un mondo che sta crescendo esponenzialmente a Milano, così come in tutto il mondo. Il boom tecnologico e la corsa incessante verso un futuro sempre più avanguardistico porteranno a un aumento del 10% della richiesta di figure IT, che potrebbe trasformare il 2025 nell’anno con maggiori opportunità in questo ambito.

Tra le figure più ricercate dalle aziende troviamo quelle strettamente legate all’Intelligenza Artificiale, che sta letteralmente rivoluzionando il modo di operare di quasi ogni settore. Parliamo, ad esempio, di ingegneri di AI, chiamati a sviluppare algoritmi e sistemi capaci di apprendere e migliorare autonomamente, oppure di AI Developer, che progettano applicazioni basate su questa tecnologia, come chatbot e sistemi di riconoscimento visivo. Molto in voga sono poi Data Scientist e Data Analyst, ovvero gli esperti nell'analisi e interpretazione di grandi volumi di dati per fornire insight strategici alle aziende, così come i Cloud Specialist, che progettano e gestiscono infrastrutture cloud, garantendo sicurezza, scalabilità e ottimizzazione dei costi.

Chi desidera lavorare a Milano nel settore tech può puntare anche sulla Cybersecurity: i professionisti in grado di garantire la protezione dei sistemi informatici e dei dati sensibili aziendali, monitorando attività sospette e implementando misure di sicurezza saranno infatti tra i ruoli sempre più richiesti. Tra i profili maggiormente ricercati troviamo anche gli sviluppatori di Software, i System Engineer (con focus su reti, virtualizzazione e sicurezza) e gli ERP Analyst per l'implementazione e l’ottimizzazione di sistemi ERP nei processi aziendali.

Infine, tra le professioni più quotate nel mondo tech per chi vuole lavorare a Milano, emergono ruoli altamente specializzati come i DevOps Engineer (professionisti che operano all’intersezione tra sviluppo e operatività IT), i .NET Developer (sviluppatori che si occupano della progettazione, implementazione e manutenzione di applicazioni basate su tecnologia Microsoft) e i Solution Architect (responsabili della creazione e dell'implementazione di soluzioni che soddisfino le aspettative aziendali).

Le prospettive future del settore

Se nel 2025 Milano offre un ambiente dinamico e ricco di opportunità per i professionisti del settore tech, lo farà sempre di più anche nel prossimo futuro. Secondo alcune previsioni, grazie a una rete consolidata di imprese innovative, startup, centri di ricerca e università d’eccellenza, la città nei prossimi anni offrirà un terreno fertile per lo sviluppo di carriere ad alto contenuto tecnologico.

La domanda più elevata si concentrerà su quelle professioni tech nuove di cui non si può più fare a meno in ottica di trasformazione digitale, come ingegneri di intelligenza artificiale, data analyst, esperti in cybersecurity e sviluppatori software. Queste professioni non solo saranno tra le più richieste, ma offriranno anche retribuzioni superiori alla media, riflettendo la crescente difficoltà nel reperire talenti altamente specializzati.

La spinta verso la digitalizzazione, alimentata da investimenti pubblici e privati, renderà Milano una delle città più attrattive in Europa per chi lavora in ambito tecnologico. I professionisti in questi ambiti non solo troveranno una destinazione attraente come centro nevralgico dell'innovazione tecnologica, ma anche un ambiente dinamico e ricco di opportunità e una rete di eventi e iniziative che promuovono la crescita e lo sviluppo delle competenze tecnologiche come leva di crescita economica e sociale.