Musica nelle frazioni, tre concerti in una settimana

Una settimana fitta di appuntamenti nel segno della musica, fra Empoli e Firenze. E’ quella dell’associazione Il Contrappunto, pronta a offrire concerti da non perdere l’11, il 12 e il 15 giugno 2025.

Prima tappa da segnare in agenda è quella che vede al centro “Musica nelle frazioni”, cartellone a ingresso gratuito che, settimana dopo settimana, ogni mercoledì sera alle 21.15, proporrà fino al 6 agosto 2025 occasioni per stare insieme e per ascoltare buona musica. Parte del calendario di iniziative estive “Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025” a cura del Comune di Empoli, “Musica nelle frazioni” è promossa da Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. L’11 giugno, l’appuntamento è nel giardino della ex scuola dell’infanzia di Fontanella, in via Senese Romana: Donatella Alamprese Ensemble, composto da Donatella Alamprese (voce), Marco Giacomini (chitarra) e Andrea Farolfi (violino), proporrà “Buenos Aires… Parigi… New York – Astor Piazzolla e Saùl Cosentino”. L’ingresso è gratuito.

Il 12 giugno, l’appuntamento è nel chiostro di S. Maria a Ripa in via della Repubblica 131: spazio alle musiche di Mozart, Darmanin e Grieg con Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell`Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, e l’Orchestra Il Contrappunto, diretti dal Maestro Damiano Tognetti. Il concerto rientra nella rassegna “Note nei chiostri empolesi”, organizzata da Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il cuore si scioglie. L’ingresso è gratuito.

A chiudere la settimana sarà, domenica 15 giugno alle ore 21, “Il concerto sinfonico: dal barocco al primo classicismo”: parte del Baroque Festival Florence 2025, vedrà protagonisti all’auditorium Santa Croce al Tempio detto de’ Neri, in via San Giuseppe a Firenze, Angela Camerini (flauto), Annalisa De Santis (arpa) e l’Orchestra Il Contrappunto, diretti dal Maestro Andrea Mura, anche fondatore e vicepresidente dell’associazione Il Contrappunto. Saranno proposte musiche di Mozart. Per informazioni su programmi e biglietti è possibile scrivere a associazione.musicale.kof@gmail.com, chiamare il 375 8914223 o cliccare su konzertoperaflorence.eu.

