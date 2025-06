Nicoletta Verna vince il Premio Letterario Chianti

Nicoletta Verna, con il romanzo 'I giorni di Vetro', ha vinto la 37 esima edizione del Premio Letterario Chianti. La giuria popolare, con duecento lettori, si è riunita sabato sera 7 giugno, per la cerimonia finale con le votazioni, nella Fattoria di Vignamaggio, a Greve in Chianti.

I 200 giurati, alla presenza dei Sindaci e degli Amministratori del territorio, dovevano decretare con il loro voto il vincitore della 37 esima edizione, tra Giulia Baldelli (Le parole che mi hai lasciato, ed. Guanda), Tommaso Giartosio (Autobiogrammatica, Minimum Fax), Gigi Paoli (Oltre, ed. Giunti) Nicoletta Verna (I giorni di Vetro, Einaudi), le cui opere erano state selezionate dal Comitato Tecnico del Premio, fondato da Paolo Codazzi.

Oltre all'assegno stabilito nel bando, a tutti i finalisti è stato donato un Bassorilievo Bronzeo realizzato dal Maestro Orafo Mauro Bandinelli. L'opera raffigura il quadro di Giorgio Vasari "Allegoria del Chianti" (1563-1565) collocato sul soffitto del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino Valdelsa -Tavamelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi.

La manifestazione ha il sostegno di Rotary San Casciano - Chianti, della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Coop Cooperativa Italia Nuova e Società di Mutuo Soccorso Fratellanza di Greve in Chianti.

Notizie correlate