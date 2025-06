‘Nonna Mina’ spegne 102 candeline: gli auguri e l’omaggio floreale dal sindaco

Ha superato anche il traguardo dei 102 anni la signora Mina Cavallini, nata l'8 giugno 1923. Nonna Mina è in ottima forma e orgogliosa per gli omaggi floreali ricevuti, tra i quali quello inviato dal sindaco Luca Salvetti con gli auguri della città. Nonna Mina ama infatti molto le piante e i fiori, che cura sul suo balcone. Le piace anche leggere e preparare torte e pasta fatta in casa.

Mina ha trascorso la sua giovinezza a Pisa e a Gorizia, poi sul finire degli anni ‘50 è venuta ad abitare a Livorno insieme al marito Danilo Crini, che è stato preside dell’ITI, e da allora non ha più lasciato la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Notizie correlate