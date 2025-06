Omicidio e tentato suicidio a Empoli, il sindaco: "fatto di estrema gravità"

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora Valentina Torrini, intervengono sui fatti di stamani a Empoli, l'omicidio e tentato suicidio avvenuto in viale Buozzi.

"Questa mattina un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie di 83 anni. - scrive Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli - La città di Empoli è addolorata per quanto accaduto. Si tratta di fatto di estrema gravità che va condannato con durezza e senza alcuna giustificazione. Empoli è da sempre impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne e per la prevenzione alla violenza. Siamo in contatto con le forze dell'ordine per avere aggiornamenti su questo fatto terribile. Da parte mia e dell'assessora Torrini un abbraccio ai familiari per il grande dolore che stanno vivendo. Empoli resta ancor più impegnata contro la violenza sulle donne."