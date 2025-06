'Partecipa un PO': Castelfiorentino Progetta il Futuro con la Cittadinanza

Valorizzazione dei centri abitati, organizzazione dei servizi, mobilità, verde pubblico, nuove prospettive per le aree agricole e produttive: questi sono solo alcuni dei temi centrali per la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale (PO) in fase di redazione. Per informare e coinvolgere la cittadinanza durante scrittura di questo importante documento, il Comune di Castelfiorentino, con il supporto metodologico di Sociolab, la cooperativa e impresa sociale esperta di partecipazione, sta promuovendo le attività del percorso Partecipa un PO.

Nel mese di maggio, le facilitatrici e i facilitatori di Sociolab hanno frequentato le piazze, i mercati e i luoghi di aggregazione per incontrare la cittadinanza, distribuire materiali informativi e supportare le persone nella compilazione di un questionario online: sono quasi 200 le persone che lo hanno già fatto, fornendo tantissime informazioni utili all’amministrazione.

Il percorso si concluderà a metà giugno con un laboratorio partecipativo multitema, rivolto ad abitanti e portatori di interesse, per confrontarsi sulle sfide più urgenti e contribuire alla definizione degli indirizzi strategici del nuovo Piano Operativo. L’iniziativa si terrà giovedì 12 giugno alle ore 17.00 presso le sale espositive del Ridotto del Teatro del Popolo in Piazza Gramsci (accesso dalla scalinata del Leccio) a Castelfiorentino.

“La partecipazione di tutti è fondamentale per costruire un futuro condiviso e sostenibile per il nostro territorio”, afferma la Sindaca Francesca Giannì. “Proprio per questo ci auguriamo che i cittadini e le cittadine di Castelfiorentino prendano parte all’incontro per ascoltare, proporre e contribuire insieme alle scelte che definiranno la città di domani”.

Per prepararsi all’incontro, è sempre disponibile la guida online alla partecipazione, consultabile dalla pagina dedicata del Comune https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/partecipa-un-po, dove si illustrano in modo accessibile i temi centrali e le principali domande aperte per il futuro di Castelfiorentino. La guida rappresenta uno strumento essenziale per comprendere le questioni in gioco e partecipare in modo informato al processo decisionale.

Durante il laboratorio, sarà possibile partecipare a diversi tavoli tematici, su punti chiave del piano operativo quali la trasformazione della mobilità, la riqualificazione dei centri centri urbani, lo sviluppo del territorio rurale, la salvaguardia dell’ambiente. Sarà un modo stimolante per condividere opinioni, proposte e visioni sul futuro di Castelfiorentino. Un momento di ascolto e collaborazione, guidato dai facilitatori e dalle facilitatrici di Sociolab, per contribuire attivamente alla definizione delle strategie di sviluppo del nostro territorio.

L'evento è gratuito e la partecipazione è aperta a tutte e tutti, ma per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione a questo link: https://forms.gle/udJNxHwzid4nGxtC9

Tutte le informazioni, la guida e il modulo di iscrizione al laboratorio sono disponibili sul sito del Comune e sui canali social istituzionali.

Per richieste e segnalazioni, è possibile scrivere a partecipaunpo@comune.castelfiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa