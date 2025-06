Referendum su lavoro e cittadinanza, l'affluenza nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, che hanno chiamato alle urne cittadine e cittadini domenica 8 e lunedì 9 giugno, non è stato raggiunto il quorum a livello nazionale, né a livello regionale. La Toscana risulta comunque la prima regione per affluenza: a sezioni tutte scrutinate, 3.927, tutti i quesiti hanno superato il 39% (qui il dettaglio della due giorni di votazioni).

L'AFFLUENZA NELL'EMPOLESE VALDELSA

La provincia di Firenze risulta la prima per affluenza, con il 46%: di seguito i dati dei cinque quesiti, negli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa.

A Empoli hanno votato in 16mila

I dati finali nei 42 seggi presenti sul territorio comunale di Empoli: tra i sì, tutti circa a quota 14mila voti per i quesiti sul lavoro, risultano invece oltre 10mila per il quesito sulla cittadinanza. I numeri completi:

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione' AFFLUENZA - VOTANTI 16013 (45,76%) Schede: Bianche 221, Nulle: 85, Contestate: 0 - SÌ 14231 (90,6%) NO 1476 (9,4%)

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale' AFFLUENZA - VOTANTI 16007 (45,74%) Schede: Bianche 237, Nulle: 84, Contestate: 0 - SÌ 13992 (89,2%) NO 1694 (10,8%)

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi' AFFLUENZA - VOTANTI 16010 (45,75%) Schede: Bianche 250, Nulle: 86, Contestate: 0 - SÌ 14201 (90,6%) NO 1473 (9,4%)

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione' AFFLUENZA - VOTANTI 16017 (45,77%) Schede: Bianche 209, Nulle: 84, Contestate: 0 - SÌ 14098 (89,66%) NO 1626 (10,34%)

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana' AFFLUENZA - VOTANTI 16002 (454,73%) Schede: Bianche 214, Nulle: 77, Contestate: 0 - SÌ 10684 (68%) NO 5027 (32%)

Hanno superato il 50% dei votanti le sezioni 7 (Serravalle), 19 (Cortenuova), 23 (Pozzale), 31 (Ponte a Elsa), 38 (Ponzano) e 40 (Centro).

Nel resto dei Comuni

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione': Capraia e Limite 46,97%, Castelfiorentino 41,04%, Cerreto Guidi 41,91%, Certaldo 43%, Fucecchio 33,92%, Gambassi Terme 44,83%, Montaione 40,99%, Montelupo Fiorentino 46,20%, Montespertoli 44,95%, Vinci 45,24%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale': Capraia e Limite 47,01%, Castelfiorentino 41,04%, Cerreto Guidi 41,89%, Certaldo 42,98%, Fucecchio 33,91%, Gambassi Terme 44,83%, Montaione 40,92%, Montelupo Fiorentino 46,18%, Montespertoli 44,94%, Vinci 45,24%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi': Capraia e Limite 46,99%, Castelfiorentino 41,03%, Cerreto Guidi 41,89%, Certaldo 43%, Fucecchio 33,91%, Gambassi Terme 44,78%, Montaione 40,92%, Montelupo Fiorentino 46,15%, Montespertoli 44,94%, Vinci 45,25%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione': Capraia e Limite 46,99%, Castelfiorentino 41,05%, Cerreto Guidi 41,94%, Certaldo 42,98%, Fucecchio 33,96%, Gambassi Terme 44,83%, Montaione 40,92%, Montelupo Fiorentino 46,17%, Montespertoli 44,96%, Vinci 45,25%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana': Capraia e Limite 47,04%, Castelfiorentino 40,97%, Cerreto Guidi 41,87%, Certaldo 42,90%, Fucecchio 33,96%, Gambassi Terme 44,86%, Montaione 41,03%, Montelupo Fiorentino 46,22%, Montespertoli 45,02%, Vinci 45,18%

Dove è stato superato il quorum. A Castelfiorentino è stato superato il quorum in una sezione, la 11, per i quattro quesiti sul lavoro ma non per quello sulla cittadinanza. A Certaldo invece il quorum è stato superato per tutti e cinque i quesiti nelle sezioni 8 e 13, con oltre il 50% di affluenza, così come a Montelupo Fiorentino nella sezione 4 e a Vinci nella sezione 12.

L'AFFLUENZA NEL COMPRENSORIO DEL CUOIO

Di seguito l'affluenza nei Comuni del Cuoio per i cinque quesiti

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione': Castelfranco di Sotto 30,39%, Montopoli in Val d'Arno 35,37%, San Miniato 39,41%, Santa Croce sull'Arno 30,48%, Santa Maria a Monte 31,71%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale': Castelfranco di Sotto 30,38%, Montopoli in Val d'Arno 35,34%, San Miniato 39,42%, Santa Croce sull'Arno 30,50%, Santa Maria a Monte 31,72%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi': Castelfranco di Sotto 30,40%, Montopoli in Val d'Arno 35,34%,San Miniato 39,44%,Santa Croce sull'Arno 30,50%, Santa Maria a Monte 31,71%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione': Castelfranco di Sotto 30,40%, Montopoli in Val d'Arno 35,33%, San Miniato 39,44%, Santa Croce sull'Arno 30,51%, Santa Maria a Monte 31,72%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana': Castelfranco di Sotto 30,40%, Montopoli in Val d'Arno 35,28%, San Miniato 39,40%, Santa Croce sull'Arno 30,52%, Santa Maria a Monte 31,63%

