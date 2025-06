REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - Si vota per cittadinanza e lavoro: gli aggiornamenti

Domenica 8 e lunedì 9 giugno l'Italia vota per il referendum. Anche in Toscana si va alle urne per i cinque quesiti di cui si è dibattuto molto negli ultimi tempi, ma con l'incognita del quorum, 'spauracchio' di ogni tornata referendaria.

Si vota la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Lo si può fare nei seggi di residenza con documento d'identità e tessera elettorale. Ogni quesito avrà una scheda di colore diverso.

I cinque quesiti riguardano i seguenti temi: licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti, si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs Act; indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, per eliminare il tetto massimo dell'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di quindici dipendenti; contratti a tempo e precariato, si sceglie se inserire la causale nelle assunzioni entro i 12 mesi; responsabilità solidale negli appalti, in cui si esclude la responsabilità solidale di committente e appaltatore e subappaltatore per gli infortuni sul lavoro; cittadinanza italiana per persone straniere, si propone di portare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale prima di richiedere la cittadinanza.

Di seguito, nel corso della giornata, tutti gli aggiornamenti sul voto con affluenze, dati e curiosità. Basta fare refresh della pagina, l'aggiornamento più recente è quello più in alto.

Si torna alle urne

Alle 7 di lunedì 9 giugno i seggi sono di nuovo aperti. Dopo l'affluenza di domenica, la Toscana torna alle urne per il referendum come tutto il resto d'Italia. Il dato per l'affluenza di ieri mette la nostra regione sopra a tutte le altre.

LE AFFLUENZE ALLE 23 IN TOSCANA

Il dato relativo all’affluenza dei votanti alle ore 23 in Toscana è il seguente:

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione' - 29,99%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale' - 29,97%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi' - 29,97%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione' - 29,99%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana' - 29,98%

L'affluenza alle 23 a Empoli

Il dato relativo all’affluenza dei votanti alle ore 23 è il seguente:

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione'

VOTANTI 12458

35,6%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale'

VOTANTI 12453

35,59%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi'

VOTANTI 12451

35,58%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione'

VOTANTI 12459

35,6%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana'

VOTANTI 12452

35,58%

LE AFFLUENZE ALLE 19 IN TOSCANA

Il dato relativo all’affluenza dei votanti alle ore 19 in Toscana è il seguente:

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione' - 22,18%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale' - 22,18%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi' - 22,18%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione' - 22,19%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana' - 22,18%

Le affluenze provincia per provincia

Tra le province, il dato più alto di affluenza si registra per Firenze con 26,89%, il più basso per Grosseto con 17,14. Seguono dopo Firenze Livorno (23,6%), Pisa (22,45), Siena (22,2), Prato (21,3), Pistoia (19,7), Lucca (18,8), Massa Carrara (18,7), Arezzo (18,6). Tra i comuni toscani l'affluenza più alta a Sesto Fiorentino: 31,81%.

L'affluenza alle 19 a Empoli

Alle 19 ha votato il 25,91%. Il dato relativo all’affluenza dei votanti alle ore 19 è il seguente: 'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione' VOTANTI 9072 25,92% 'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale' VOTANTI 9067 25,91% 'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi' VOTANTI 9065 25,90% 'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione' VOTANTI 9070 25,92% 'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana'

VOTANTI 9063

25,90%

LE AFFLUENZE ALLE 12 IN TOSCANA

Il dato relativo all’affluenza dei votanti alle ore 12 in Toscana è il seguente:

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione' - 10,30%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale' - 10,31%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi' - 10,30%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione' - 10,31%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana' - 10,30%

L'affluenza nelle province

Tra le province, il dato più alto di affluenza si registra per Firenze con il 12,97%, il più basso per Arezzo, con 7,8. Seguono dopo Firenze Livorno (11,65%), Pisa (10,44), Siena (9,67), Prato (9,37), Pistoia (8,81), Grosseto (8,61), Massa Carrara (8,50), Lucca (8,45)

L'affluenza a Empoli alle 12

Alle 7 di stamani, domenica 8 giugno 2025, hanno avuto inizio le operazioni di voto nei 42 seggi presenti sul territorio comunale di Empoli relative ai cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, che si stanno svolgendo nella giornata di oggi e continueranno domani.

Hanno votato 4150 elettori, pari all'11,86%.

Il dato relativo all’affluenza dei votanti alle ore 12 è il seguente:

'Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione'

VOTANTI 4150

11,86%

'Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale'

VOTANTI 4148

11,85%

'Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi'

VOTANTI 4147

11,85%

'Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione'

VOTANTI 4148

11,85%

'Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana'

VOTANTI 4141

11,83%

