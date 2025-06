Infermiere salva una 35enne sul treno: l'eroico gesto di Salvatore Castagna

"Un esempio straordinario di prontezza e dedizione, che merita il nostro più sentito ringraziamento da parte di tutta la Toscana. Grazie, Salvatore!"

Così commenta il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sul suo profilo Facebook, dopo il gesto eccezionale compiuto dall’infermiere del presidio ospedaliero di Castelfiorentino, Salvatore Castagna.

L’infermiere, pur non essendo in servizio, è intervenuto prontamente su un treno regionale per soccorrere una donna di 35 anni che aveva perso conoscenza, praticando manovre antishock che le hanno permesso di riprendersi prima dell’arrivo del 118.

Un gesto eroico, che ricorda lo straordinario impegno degli infermieri, sempre pronti a rispondere nel momento del bisogno.

