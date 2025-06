Al Maggio Musicale torna Stefano Massini con LIBERAMENTE sotto le stelle

Dopo il grande successo del primo ciclo, LIBERAMENTE – una Scuola Popolare di Scrittura, progetto ideato e condotto da Stefano Massini, torna l’8 e il 16 luglio, ore 21, in una nuova veste, rinnovata e arricchita, nella Cavea del Teatro del Maggio, con un ulteriore elemento espressivo: la musica dal vivo, che dialogherà con le parole e la scrittura, stimolando riflessioni, emozioni e nuovi immaginari.

Un'opportunità imperdibile per vivere la cultura in modo innovativo e partecipativo, amplificata dalla bellezza di un teatro a cielo aperto e dalla magia dell’estate. Biglietti al costo, praticamente simbolico, di 5 euro, acquistabili online su https://tinyurl.com/liberamentesottolestelle.

LIBERAMENTE sotto le stelle è il titolo che prenderanno le due serate, al centro di un progetto culturale che lega il Teatro della Toscana e il Maggio Musicale in una collaborazione che investe il Maggio per la parte musicale, con la collaborazione dell’Accademia e i suoi cantanti, i pianisti e dell’ensemble orchestrale, Stefano Massini e il Teatro della Toscana.

Stefano Massini guiderà come sempre il pubblico con la sua narrazione dal tratto ironico, graffiante e coinvolgente, affrontando il tema scelto per questo ciclo: “La rabbia”. Il tema verrà trattato l’8 luglio con le suggestioni stimolate dalle arie d’opera di un arco temporale dal ‘700 a oggi e il 16 luglio sviluppandosi attorno a un capolavoro come il Don Giovanni di Mozart.

Parole e note per un’esperienza unica in uno spazio di incontro autentico, dove la scrittura torna a essere uno strumento popolare, accessibile, profondamente umano e si intreccia con la forza evocativa della musica dal vivo. Sotto le stelle, insieme, per ritrovare il senso

originario del teatro: un luogo vivo, condiviso, di comunità e di ascolto, uno spazio aperto che accoglie, interpella, smuove emozioni e stimola pensiero, confronto e libertà di espressione. Liberamente, senza barriere e insieme. Perché il teatro, quando è davvero di tutti, sa ancora

essere il luogo dove le emozioni trovano forma.

LIBERAMENTE – una Scuola popolare di scrittura è un progetto del Teatro della Toscana / Teatro Nazionale, con il sostegno di Unicoop Firenze, che per le date dell’8 e del 16 luglio vede la collaborazione di Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

foto di Filippo Manzini

Fonte: Fondazione Teatro della Toscana