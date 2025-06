Uisp nelle scuole: crescono i numeri nell'Empolese Valdelsa

Con la fine dell’anno scolastico sono terminati anche i corsi Uisp nelle scuole. Un viaggio ricchissimo che quest’anno ha fatto segnare numeri in aumento. In tutto sono stati più di mille i bambini e le bambine coinvolte nei diversi ordini: dalle scuole dell’infanzia a quelle primarie, fino alle secondarie di primo grado.

Nel complesso operatori e operatrici Uisp hanno svolto oltre 700 ore di attività negli istituti comprensivi di Cerreto Guidi, Empoli Est ed Empoli Ovest, Limite e Capraia, Montelupo e Vinci. In quest’ultimo comune era la prima volta che veniva svolta da Uisp attività extracurricolare all’interno della primaria e della secondaria di primo grado.

«Crediamo molto in questo tipo di progetti – spiega Filippo Lebri, coordinatore dell'Area giovani della Uisp Empoli Valdelsa – da molti anni lavoriamo costantemente all'interno delle scuole. Grazie ai nostri operatori anche quest'anno siamo stati in grado di portare agli studenti un'offerta di qualità, in grado di fornire un primo approccio all'attività motoria e allo sport. Crediamo nell'educazione alle buone pratiche e ai sani stili di vita, a partire proprio dai più piccoli. E in questo contesto siamo convinti che non ci sia pratica migliore di quella motoria e sportiva».

In particolare durante l’anno scolastico appena concluso sono stati svolti corsi multisport di avvicinamento alla pratica di diverse discipline. Inoltre sono stati avviati corsi di attività motoria per i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia. A queste attività più rodate sono stati affiancati anche corsi di Yoga. E infine, grazie al progetto finanziato dal comune di Empoli “Investire in Democrazia” sono stati svolti progetti di storia dello sport all’interno di diverse classi.

L’attività della Uisp Empoli Valdelsa all’interno delle scuole di tuto il circondario cresce ogni anno sia in termini di numero di ore e di bambini e bambine coinvolte, sia in termini di territori coperti. Operatori e operatrici e tecnici sono già al lavoro per programmare le attività da proporre nel prossimo anno scolastico. A tutte le scuole, ai dirigenti, a maestre e maestri, professoresse e professori e a tutti gli studenti e le studentesse va il ringraziamento del comitato territoriale Uisp.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa