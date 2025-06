Livorno, portava con sé un coltello da cucina di 34 cm: denunciata 60enne

I Carabinieri del NORM di Livorno, durante un controllo notturno in città, hanno denunciato una donna di 60 anni di origine dominicana per aver portato con sé un coltello senza motivo valido.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite in centro e hanno trovato la donna in via Modigliani. Durante il controllo, hanno visto che teneva in mano un coltello da cucina lungo 34 cm, di cui 21 cm di lama. Nonostante abbia cercato di nasconderlo, non ha saputo spiegare perché fosse armata. Per questo motivo, è stata denunciata alla Procura di Livorno per porto ingiustificato di armi, e il coltello è stato sequestrato.

