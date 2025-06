A Montespertoli torna il cinema all'aperto: il programma

Da domenica 15 giugno a domenica 10 agosto 2025 torna l’appuntamento con il cinema all’aperto nel cuore di Montespertoli. Il giardino della Scuola Primaria “N. Machiavelli” si trasforma ancora una volta in una vera e propria arena estiva, per regalare a cittadini e visitatori emozioni sotto il cielo stellato.

“Siamo felici di poter offrire anche quest’anno una rassegna cinematografica con una programmazione di qualità, che mescola cinema d’autore, impegno civile, nuove narrazioni e momenti di leggerezza. A Montespertoli il cinema continua a essere uno spazio di incontro e cultura” dichiara Alessandra De Toffoli, assessora alla cultura.

La rassegna cinematografica, curata dalla Casa del Popolo S. Allende Circolo ARCI Montespertoli, propone una ricca selezione di titoli italiani e internazionali, spaziando tra film d’autore, novità e successi di critica, con un’attenzione particolare ai temi sociali, ai grandi registi e al cinema che sa far pensare.

Il programma si snoda nei mesi di giugno, luglio e agosto con proiezioni ogni settimana il martedì e la domenica. Tra i titoli in cartellone: Berlin – La grande ambizione, Emilia Perez, Il seme del fico sacro, Il maestro che promise il mare, Il Nibbio, Vermiglio, A complete unknown e molti altri. Le proiezioni iniziano alle ore 21.30.

Accanto alla programmazione del cinema estivo, andrà in “scena” anche questa estate l’approfondimento del lunedì nel contenitore “Chi salverà il mondo".

Presentazioni di libri con l’autore, film di valore sociale e culturale, spettacoli teatrali. Il primo appuntamento sarà il 3 luglio con uno spettacolo teatrale prodotto dal Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa, le serate del 7, 14 e 21 vedranno la proiezione di 3 film importanti nell’ottica di diritti civili, i film saranno anticipati da una presentazione di un critico (prossimamente sarà pubblicato il calendario preciso).

L’ingresso è a prezzo popolare (5 euro, ridotto 4 euro per over 65 e under 14), e l’invito è aperto a tutti: famiglie, giovani, adulti e anziani.

Il programma completo:

GIUGNO

• Domenica 15 giugno – Berlinguer la grande ambizione

• Martedì 17 giugno – Le Assaggiatrici

• Domenica 22 giugno – Conclave

• Martedì 24 giugno – Emilia Pérez

• Domenica 29 giugno – Follemente

LUGLIO

• Martedì 1 luglio – La casa degli sguardi

• Martedì 8 luglio – Il seme del fico sacro

• Domenica 13 luglio – La vita dei grandi

• Martedì 15 luglio – Io sono ancora qui

• Domenica 20 luglio – Us Palmense

• Martedì 22 luglio – Il maestro che promise il mare

• Martedì 29 luglio – Il Nibbio

AGOSTO

• Martedì 7 agosto – Vermiglio

• Domenica 10 agosto – A Complete Unknown

Chi Salverà il mondo

• Giovedì 3 luglio – Spettacolo teatrale

• Lunedì 7 luglio – Film Fuori

• Lunedì 14 luglio – Film No other land

• Lunedì 21 luglio – Film Queer

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate