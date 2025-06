Apriti Cinema: l’arena dell’Estate Fiorentina sbarca in piazza Pitti, al via il 16 giugno con Leonardo Pieraccioni

Si rinnova, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva, “Apriti Cinema”, che si terrà dal 16 giugno al 27 luglio, con spettacoli serali alle 21.45, ad ingresso gratuito. L’arena quest’anno sarà ospitata in piazza Pitti: una nuova location per un’offerta di film sempre più ricca di proposte e con una platea sempre più accogliente. Ad organizzare il cinema sotto le stelle di “Apriti Cinema”, l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana). Come di consueto, tanti i titoli che provengono dai festival internazionali della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, come quelli delle rassegne “Le notti di mezza estate” de Lo Schermo dell’arte, “Storie che accadono sulla terra” del festival dei Popoli e “Summer Edit” del Middle East Now. Grande attesa del pubblico per l’incontro dal vivo con Leonardo Pieraccioni, che interverrà in occasione della proiezione de I Laureati (16 giugno), a trent’anni dall’uscita in sala. In anteprima i documentari Mimo – Portrait of a Modern Mimo, di Tara Vessali e Il magnifico. In ricordo di Massimo Sarchielli, di Cecilia Muzzi. Spazio al cinema in rapporto con la scuola, con l’evento a cura del programma regionale Lanterne Magiche – FST, che porta all’arena il Premio Carabba e con la serata sull’educazione affettiva, a ottant’anni dalla fondazione della Scuola-Città Pestalozzi di Firenze. Le Gallerie degli Uffizi saranno presenti con una mini-rassegna di quattro film, dedicati al rapporto dell’uomo con l’arte. Quest’anno il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, proporrà un evento all’interno dell’arena dedicato al regista premiato, Luca Guadagnino, in attesa della premiazione che si terrà ad ottobre.

“Una bella novità per la nostra città, l’arena cinematografica estiva si sposta in piazza Pitti, un luogo a cui teniamo molto e che vogliamo far vivere sempre di più, a partire da questa rassegna così ricca di proposte”. – ha detto la sindaca Sara Funaro – “Partner importanti e tanti ospiti d’eccezione, a partire da Leonardo Pieraccioni, con i trent’anni dall’uscita in sala de ‘I Laureati’, caratterizzano quest’edizione di ‘Apriti Cinema’, e poi tante altre opportunità per scoprire o riscoprire pellicole e registi interessanti”.

Il direttore degli Uffizi Simone Verde ha dichiarato: “Abbiamo fortemente voluto che la nuova collocazione della dell'arena fosse in piazza Pitti, un po' per evitare di continuare ad ingombrare il piazzale degli Uffizi con altre transenne e poi perché è un modo di far scoprire ancora di più alla città la bellezza di quel di quel segmento di centro storico che è l'Oltrarno e Palazzo Pitti, uno dei luoghi magnifici di Firenze. Anche quest'anno salutiamo con enorme soddisfazione e con piacere ludico e intellettuale questa collaborazione: agli Uffizi la scelta è sempre quella di proporre film che non siano soltanto narrativi, ma che si propongano e siano cinematograficamente concepiti come vere e proprie opere d'arte”.

“Apriti Cinema è un cinema all’aperto e al tempo stesso un cinema che si apre sempre di più alla cittadinanza" – afferma il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio - "nel segno di una proposta culturale di qualità, in continuità con ciò che viene fatto al cinema La Compagnia, con la “50 Giorni di Cinema a Firenze” e con la programmazione autunnale, che vede anche una compartecipazione e collaborazione molto importante tra le istituzioni. Apriti Cinema diventa così lo spaccato estivo di questa dimensione, in cui Firenze e la Toscana diventano attrattori culturali, per il cinema deputato alla sala e non solo”.

“Siamo entusiasti per questa nuova sfida che vede il cinema sbarcare in piazza Pitti" – affermo Lorenzo Luzzetti, dell’associazione Quelli dell’Alfieri. "Lo schermo sarà quattro metri per quattro e sarà addossato al lato sinistro dello storico Palazzo de’ Pitti, in prossimità del Rondó di Bacco, visibile da una platea che comprende centoottanta sedute. Un allestimento non invasivo, che permette di godere la piazza a tutti. Apriti Cinema, in questa nuova location, diventa un’iniziativa itinerante, che porta a vivere le piazze storiche da cittadini e turisti: dopo le primissime edizioni in piazza Santissima Annunziata, ci siamo trasferiti al piazzale Uffizi e ora l’arena cinema andrà a rivitalizzare piazza Pitti nelle ore serali”.

L’arena cinema è organizzata dall’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del cinema La Compagnia – Fondazione Sistema Toscana

Il programma delle proiezioni

LUNEDì 16 GIUGNO

(I) Laureati da 30 anni

I laureati, di Leonardo Pieraccioni, Italia, 1995, 88’ - v.o. ita

Alla presenza del regista

________________________________________________________________________

MARTEDì 17 GIUGNO *ore 21.30

Evento Speciale - 80 anni di Scuola - Città Pestalozzi

Educazione affettiva

di Clemente Bicocchi e Federico Bondi, Italia, 2013, 52’ - v.o. ita

Alla presenza dei docenti Matteo Bianchini e Paolo Scopetani, del regista Federico Bondi e di alcuni alunni di Scuola-Città Pestalozzi protagonisti del documentario

a seguire

MUSIC ALL IN - Un musical per scoprirsi insieme

di Francesco Matera, Italia, 2025, 51’ - v.o. ita

Alla presenza del regista, di Claudia Chiellini (Indire) e degli studenti di SCP Neralia Molino e Giaime Solinas

________________________________________________________________________

MERCOLEDì 18 GIUGNO

Festival dei Popoli - Storie che accadono sulla terra

Real, di Adele Tulli, Italia, Francia 2024, 83’ - v.o. sub ita

Alla presenza della regista

________________________________________________________________________

GIOVEDì 19 GIUGNO

Lo schermo dell’arte - Notti di mezza estate

L’Isolotto che non c’è - Come un documentario

di Roberto Fassone, Giacomo Raffaelli e gli/le allievi/e delle classi III dell’IC Pirandello di Firenze, Italia, 2025, 12’- v.o. ita, Alla presenza degli autori

a seguire

The Eggregores' Theory

di Andrea Gatopoulos, Italia, 2024, 15’- v.o. sott. ita

a seguire

The Unknown Painting

di Niklas Poweleit, Germania, Italia, 2025, 11’- v.o. sott. eng

a seguire

Like an Event in a Dream Dreamt by Another—Insomnia

di Firas Shehadeh, Palestina, 2025, 33'48" - v.o. sott. ita

Prima italiana

______________________________________________________________________

VENERDì 20 GIUGNO

Gallerie degli Uffizi - Uomo e Arte

Silent Trilogy, di Juho Kuosmanen, Finlandia, 2011-2023, 60’ - v.o. sott. ita

SABATO 21 GIUGNO

Volti di un secolo - Paul Newman

La stangata, di George Roy Hill, USA, 1973, 128’- v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

DOMENICA 22 GIUGNO

Florence Korea Film Fest

K-Fantastic - Notti di Cinema Fantastico Coreano

Concreta Utopia, di Um Tae-hwa, Corea del Sud, 2023, 130’ - v.o. sott. ita

______________________________________________________________________

LUNEDì 23 GIUGNO

Lo schermo dell’arte - Notti di mezza estate

Arte Povera, Appunti per la Storia, di Andrea Bettinetti, Italia, 2023, 93’ - v.o. sott. eng

_______________________________________________________________________

MARTEDì 24 GIUGNO - ARENA CHIUSA

________________________________________________________________________

MERCOLEDì 25 GIUGNO

Festival dei popoli - Storie che accadono sulla terra

Fiore Mio, di Paolo Cognetti, Italia, Belgio, 2024, 78’ - v.o. ita sott. eng

________________________________________________________________________

GIOVEDì 26 GIUGNO *21.30

Evento speciale: cerimonia di premiazione della quarta edizione del "Premio Claudio Carabba", un concorso per giovani critici cinematografici dedicato alla memoria del grande giornalista fiorentino, a cura del Sindacato Critici Cinematografici Gruppo Toscano (SNCCI), il cinema Spazio Alfieri Firenze in collaborazione con FST Lanterne Magiche e con il sostegno di Unicoop Firenze.

a seguire MIMO - Portrait of a Modern Mimo

di Tara Vessali con Luigi Grey Benassai , Italia, 2025, 82’ - v.o. sott. ita

Alla presenza del cast

_______________________________________________________________________

VENERDì 27 GIUGNO

Cambia Uomo Cambia

Io e il Secco, di Gianluca Santoni, Italia, 2024, 99’- v.o. ita

Alla presenza del regista, Michela della Porta e Neri Pollastri

Ultimo film del ciclo CambiaUomoCambia di riflessione sugli uomini e liberazione dalla violenza maschile.

______________________________________________________________________

SABATO 28 GIUGNO

Volti di un secolo - Peter Sellers

La signora degli omicidi, di Alexander MacKendrick, Gran Bretagna, 1955, 97’ - v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

DOMENICA 29 GIUGNO

River to River - Florence Indian Film Festival

Ennennum, di Shalini Ushadevi, India, 2023, 89’- v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

LUNEDì 30 GIUGNO

Lo schermo dell’arte - Notti di mezza estate

Looking for Oum Kulthum, di Shirin Neshat in collaborazione con Shoja Azari, Germania, Austria, Italia, Libano, Qatar, 2017, 90′ - v.o. sott. ita

_______________________________________________________________________

MARTEDì 1° LUGLIO

Middle East Now - Summer Edit

Passing Dreams, di Rashid Masharawi, Palestina, Svezia, Francia, Canada, Arabia Saudita, 2024, 120' - v.o. sott. ita, eng

______________________________________________________________________

MERCOLEDì 2 LUGLIO

Festival dei Popoli - Storie che accadono sulla terra

Cose che accadono sulla terra, di Michele Cinque, Italia, Germania, 2024, 83’ - v.o. ita

________________________________________________________________________

GIOVEDì 3 LUGLIO

80° Anniversario della Liberazione d'Italia

Paura dell’alba, di Enrico Masi, Italia, 2025, 44’ - v.o. ita

Alla presenza del regista

________________________________________________________________________

VENERDì 4 LUGLIO

Gallerie degli Uffizi - Uomo e Arte

Il codice del bosco, di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto, Italia, 2025, 90’ - v.o. ita

________________________________________________________________________

SABATO 5 LUGLIO

France Odeon

Il concerto, di Radu Mihaileanu, Francia, Italia, Romania, Belgio, 2009, 120’ - v.o. sott. ita

_______________________________________________________________________

DOMENICA 6 LUGLIO

Premio Fiesole ai Maestri del Cinema - Luca Guadagnino

A Bigger Splash

di Luca Guadagnino, Italia, Francia, 2015, 125’ - v.o. sott. ita

Presentazione del film a cura del SNCCI Gruppo Toscano

________________________________________________________________________

LUNEDì 7 LUGLIO

Lo schermo dell’arte - Notti di mezza estate

Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale , di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, Italia, 2024, 75’ - v.o. sott. Ita. Alla presenza degli autori

________________________________________________________________________

MARTEDì 8 LUGLIO

Middle East Now - Summer Edit

Boomerang, di Shahab Fatouhi, Iran, Germania 2024, 83' - v.o.sott. ita, eng

________________________________________________________________________

MERCOLEDì 9 LUGLIO

Festival dei Popoli - Storie che accadono sulla terra

Vista mare, di Julia Gutweniger e Florian Kofler, Austria, Italia, 2023, 80’ - v.o. ita

________________________________________________________________________

GIOVEDì 10 LUGLIO

Florence Queer Festival

5 Nanomoli - Il sogno olimpico di una donna trans, di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, Italia, 2023, 79’ - v.o. ita.

________________________________________________________________________

VENERDì 11 LUGLIO

Gallerie degli Uffizi - Uomo e Società

Generazione romantica, di Jia Zhangke, Cina, 2024, 111’ - v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

SABATO 12 LUGLIO

Pre-Festival Sentiero Film Factory 2025

proiezione in collaborazione con INCinema – festival del cinema inclusivo

Alla presenza del regista e degli attori protagonisti

Il mio compleanno, di Christian Filippi, Italia, 2024, 90' - v.o. ita

Proiezione accessibile anche ai disabili sensoriali, in collaborazione con INCinema OUTside. Il film ha i sottotitoli per le persone sorde e ipoacustiche sulla copia e l’audio descrizione fruibile via smartphone con l’app Earcatch

________________________________________________________________________

DOMENICA 13 LUGLIO

Premio Fiesole ai Maestri del Cinema - Luca Guadagnino

Presentazione del film a cura del SNCCI Gruppo Toscano

Chiamami con il tuo nome, di Luca Guadagnino, Italia, Francia, Brasile, USA, 2017, 132’ - v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

LUNEDì 14 LUGLIO

Florence Korea Film Fest

K-Fantastic - Notti di Cinema Fantastico Coreano

Benvenuti a Dongmakgol, di Park Kwang-hyun, Corea del Sud, 2005, 133’- v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

MARTEDì 15 LUGLIO

Middle East Now - Summer Edit

A Man Fell, di Giovanni C. Lorusso, Italia, Libano, Francia, Colombia, 2024, 70' - v.o. sott ita, eng

________________________________________________________________________

MERCOLEDì 16 LUGLIO

FánHuā Chinese Film Festival

Snow Leopard, di Pema Tseden, Cina, 2023, 109’ - v.o. sott. ita, eng

________________________________________________________________________

GIOVEDì 17 LUGLIO

46 ° Festival di Cinema e Donne

n- Ego, di Eleonora Danco, Italia, 2024, 82’ - v.o. ita

Alla presenza della regista

________________________________________________________________________

VENERDì 18 LUGLIO

N.I.C.E. con IrishFilmFesta

Retirement Plan

di John Kelly, Irlanda, 2024, 7’ - v.o. sott. ita

a seguire

King Frankie, di Dermot Malone, Irlanda, 2024, 95’ - v.o. sott. ita

________________________________________________________________________

SABATO 19 LUGLIO

N.I.C.E. con IrishFilmFesta, Alla presenza di Susanna Pellis, direttrice artistica di IrishFilmFesta

The Memories of Others

di Pauline Vermare, Marc Lesser, Noah Avidan, USA, 2024, 20’ - v.o. sott. ita

a seguire

Dead Man’s Money, di Paul Kennedy, Irlanda del Nord, 2024, 82’- v.o. sott. ita

_____________________________________________________________________

DOMENICA 20 LUGLIO

Premio Fiesole ai Maestri del Cinema - Luca Guadagnino

Presentazione del film a cura del SNCCI Gruppo Toscano

Challengers, di Luca Guadagnino, USA, 2024, 131’ - v.o. sott. ita.

________________________________________________________________________

LUNEDì 21 LUGLIO

Florence Korea Film Fest

K-Fantastic - Notti di Cinema Fantastico Coreano

Snowpiercer, di Bong Joon-ho, Corea del Sud, 2013, 126’- v.o. sott. ita

_______________________________________________________________________

MARTEDì 22 LUGLIO

Middle East Now - Summer Edit

The Settlement di Mohamed Rashad, Egitto, 2025, 94’, v.o. sott. ita, eng

______________________________________________________________________

MERCOLEDì 23 LUGLIO

Evento Speciale: Il Magnifico. In ricordo di Massimo Sarchielli, di Cecilia Muzzi, Italia, 2011, 56’ - v.o. ita. Alla presenza della regista, Alessio Sardelli e Giuliano Sarchielli

________________________________________________________________________

GIOVEDì 24 LUGLIO

Festival di Cinema Iberoamericano – Entre dos Mundos

Amores perros, di Alejandro González Iñárritu, Messico, 2000, 154’ - v.o. sott. ita

Con la partecipazione di Carlo Pellegrini e del collettivo In fuga dalla bocciofila, che introdurranno il film e ne discuteranno l’impatto nel cinema contemporaneo.

________________________________________________________________________

VENERDì 25 LUGLIO

Gallerie degli Uffizi - Uomo e Scienza

Bestiari, Erbari, Lapidari, di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi, Italia, Svizzera, 2024, 207’



________________________________________________________________________

SABATO 26 LUGLIO

Volti di un secolo - Jack Lemmon

L’appartamento, di Billy Wilder, USA, 1960, 125’ - v.o. sott. ita

_______________________________________________________________________

DOMENICA 27 LUGLIO

Evento speciale in attesa della retrospettiva dedicata a Orson Welles

Cinema La Compagnia - settembre/dicembre 2025

Il terzo uomo, di Carol Reed, Gran Bretagna, 1949, 104’- v.o. sott. ita

