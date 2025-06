Cantieri a San Miniato, FI: "Flop annunciato, serve più correttezza"

Il maxi-cantiere in Centro Storico si sta sempre più rivelando un flop annunciato, così come un flop è stata l’elezione del Sindaco e dell’Assessore competente in materia.

E’ evidente che questi soggetti non hanno la benché minima idea di che cosa significhi amministrare la cosa pubblica e di quanto la loro scellerata attività possa incidere sulla vita e sul lavoro dei cittadini.

L’intervento di rifacimento della pavimentazione di Piazza Del Popolo e di Via Conti avrebbe meritato una organizzazione minuziosa ed armonizzata delle varie imprese chiamate ad intervenire anche sui sottoservizi che, a quanto ci risulta hanno tempi di lavoro completamente disallineati e non preventivati.

Soprattutto nel tratto di Via Conti ci sono attività commerciali ridotte in ginocchio per l’impossibilità di essere raggiunte dalla clientela e dai fornitori e, nonostante le loro reiterate proteste, fa specie l’assoluto silenzio del Presidente del CCN che dovrebbe rappresentarne le istanze...farsi una domanda e darsi una risposta è fin troppo facile.

Una domanda sorge spontanea: Sindaco Giglioli ed Assessore Greco avevano garantito il rispetto delle tempistiche programmate perché altrimenti sarebbe venuto meno un presupposto essenziale per l’accesso ai fondi PNRR; i tempi non sono stati rispettati, ora chi paga ?

Un’ultima perla merita di essere segnalata: abbiamo avuto modo di interloquire con un responsabile di cantiere della ditta appaltatrice che ha negato che l’assessore Greco abbia provveduto a richiedere una seconda squadra di operai per velocizzare i tempi di intervento, cosa che era stata prospettata durante l’ultima Consulta cittadina.

Maggiore trasparenza e correttezza nei confronti di chi paga loro lo stipendio sarebbe opportuna.

Forza Italia San Miniato