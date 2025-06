Truffa ai danni di un’anziana a Bagni di Lucca: quattro persone denunciate

Dopo mesi di indagini, i Carabinieri di Bagni di Lucca hanno scoperto chi sono i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, avvenuta a gennaio. Quattro persone sono state denunciate per aver usato il trucco del falso appartenente alle forze dell’ordine.

La vittima è stata contattata al telefono e convinta che sua figlia fosse stata arrestata per un grave incidente stradale. Le hanno detto che per farla uscire di prigione era necessario pagare una cauzione. Gli impostori si sono poi presentati a casa sua per prendere il denaro.

Spinta dalla paura e dall’ansia per la figlia, la donna ha consegnato oro e soldi per un valore di circa 6.000 euro. Solo dopo si è resa conto di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

Le indagini hanno portato alla denuncia di tre uomini di Napoli, tra i 40 e i 50 anni. Ora la Procura di Lucca valuterà la loro posizione.

Da gennaio, grazie a una campagna di informazione promossa dai comandanti dei Carabinieri della zona, le truffe sono molto diminuite. Anche se ci sono ancora alcuni tentativi, sono aumentate le segnalazioni da parte dei cittadini, permettendo ai Carabinieri di intervenire rapidamente e migliorare i controlli sul territorio.