Cibo, del buon vino e… tanta musica. Si festeggia a tavola il decennale di “Note di Wine”

Dieci anni fa, fu quasi intrapresa come una “scommessa” per valorizzare una piazza che fino a quel momento non era stata animata da eventi di nessun genere. E quest’anno festeggia il suo “Decennale”, che a dispetto delle pause imposte dal covid ha confermato la validità di una scelta, puntualmente ripagata dalla partecipazione di centinaia di cittadini desiderosi di stare insieme nel modo più tradizionale: a cena, con un menù ricco, del buon cibo e tanta musica. E’ questa la formula collaudata di “Note di Wine”, evento musical-gastronomico che si tiene in Piazza Grandi, e che quest’anno si svolgerà venerdì 13 giugno, con inizio alle ore 19.00.

Organizzata dagli esercenti di via Benozzo Gozzoli e Piazza Grandi, in collaborazione con l’Associazione del CCN “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, la manifestazione si presenta come di consueto come una iniziativa benefica: il ricavato della cena sarà infatti devoluto per progetti educativi e attività svolte dalle associazioni di volontariato.

La cena prevede un corposo menù. Per cominciare, mezze maniche con sinfonia di zucchine in doppia consistenza, curcuma, crema di pecorino e sentore di profumi toscani. Si continua con risotto aglio olio e peperoncino, anima di ‘nduja e grana e a seguire con una gran grigliata di maiale e contorno di fagioli all’olio con i profumi dell’orto. Completa il menù un delizioso dolce. Il tutto, accompagnato da vini offerti dalle aziende locali (costo 20 euro adulti, 10 euro bambini).

L'accompagnamento musicale prenderà il via già dalle ore 19.00 con i saggi della classe di percussioni del Maestro Maurizio Centorbi, il concerto degli Squilli-Brass, gli ottoni diretti da Jasmine Conti, e terminerà con un gran finale della Filarmonica “G. Verdi”, diretta da Stefano Mangini.

Le prenotazioni della cena si ricevono presso Panificio Panchetti, Macelleria Enzo, Ama Edicola, Bar Italia e Bar Ciampalini (per informazioni 331.9303075). Il ricavato della cena sarà devoluto all’Oratorio di Santa Maria della Marca, alla Casa Famiglia San Martino, alla Prociv Arci Castelfiorentino, all’AVIS Castelfiorentino e alla Filarmonica “G. Verdi”.

Le aziende che saranno rappresentate a “Note di Wine” sono le seguenti: Vivito – I vignaioli, Cantina sociale Colli fiorentini, Vini Tamburini Emanuela, azienda agricola La Poggiarella, Castello di Oliveto, Santa Lucia vini Gasparri, fattoria Dianella, azienda agricola Coiano, azienda agricola Le Macchie, azienda agricola Casolare, Bandinelli Rino, Enzo e Claudio società agricola, Agrifornai di Turini Simone.

