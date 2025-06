'Destination Tuscany': Tutti i servizi di AT per l'estate 2025 tra cultura, natura e sostenibilità

Tutta la Toscana è una destinazione. Città d’arte imperdibili, borghi medievali da scoprire, spiagge di sabbia finissima, sentieri appenninici da attraversare e punti panoramici sulle Alpi Apuane da conquistare: ogni angolo della Toscana è una meta raggiungibile comodamente in bus. Grazie a una rete capillare con decine di migliaia di fermate, at-autolinee toscane porta i viaggiatori a pochi passi dalla meta.

La diffusa rete di collegamenti si arricchisce anche per l’estate 2025: “at” ha previsto nuovi collegamenti stagionali, 50 nuovi servizi o ampliamento degli attuali, grazie alla collaborazione con gli enti locali e con gli organizzatori di eventi culturali e musicali. (Destination Tuscany | Autolinee Toscane). at- autolinee toscane, gestore del trasporto pubblico in tutta la regione Toscana, promuove la mobilità pubblica per raggiungere mete straordinarie ed eventi culturali e musicali.

“Viaggiare è svago, cultura, divertimento e chi viaggia sa dove andare, ma vuole sapere anche come farlo. Con viaggiatori sempre più attenti al tema della sostenibilità, il bus rappresenta - rispetto ai mezzi privati - la scelta migliore. at-autolinee toscane con “Destination Tuscany” lancia una campagna di servizi e di informazioni ai clienti per fargli scoprire tutti i vantaggi del viaggiare sui bus in Toscana. Scegliere i bus “at” significa viaggiare non solo in modo economico e sicuro, ma anche sostenibile. Le emissioni di CO₂, viaggiando sui bus “at”, si riducono fino a metà rispetto all’auto privata”, spiega Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione at.

“Siamo al fianco di Autolinee Toscane in questo progetto che punta a far utilizzare il trasporto pubblico locale non solo in autunno inverno, prevalentemente fatto di studenti e lavoratori, ma anche per il trasporto turistico. Questa idea vuole allargare la progettualità coerente con il nostro concetto di Toscana diffusa; quindi, affacciarsi anche sulle aree montane e costiere, apparentemente marginali ma che hanno ricchezza storica e identità straordinarie” ha commentato l’assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli.

Perché andare in bus

Chi sceglie di viaggiare in bus predilige un viaggio comodo, economico, sicuro e soprattutto sostenibile. Le emissioni di CO₂, viaggiando sui bus “at”, si riducono fino a metà rispetto all’auto privata. Per esempio, per raggiungere da Piombino il golfo di Baratti (la fermata è a 2 minuti dal mare), si producono 987 grammi di CO₂ contro i circa 2.000 g di CO₂ in auto. E se a spingere a viaggiare è la cultura, si può andare da Firenze a Siena, producendo 5.102 grammi di CO₂ contro i 10.400 grammi in auto: condividendo il viaggio magari con la musica delle playlist di “at”.

Ogni viaggio, una meta

Il servizio bus di at- autolinee toscane è una risposta concreta alle esigenze di chi viaggia quotidianamente, anche a chi si sposta per turismo, dato che ogni giorno sono operative più di 1.000 linee autobus pari ad oltre 29mila corse. Molte delle linee urbane di “at” attraversano luoghi di grande interesse culturale, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice spostamento. Lo sa chi, a Firenze, sceglie la linea 23 o i bussini C che permettono un viaggio dentro il centro storico della città o le linee 12 e 13 fino a piazzale Michelangelo con i suoi scorci sulla Cupola del Brunelleschi e sulla città che si specchia nell’Arno. Nella cinta muraria medievale di Lucca, la linea 3+ si muove con bus elettrici che si spostano dentro il tessuto storico della città; a Pisa le linee 1+ e 25 fanno fermata proprio di fronte a piazza dei Miracoli, all’ombra della Torre Pendente.

I tanti servizi estivi

Il bus consente di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili, come gli scogli dell’Ardenza, a Livorno, dove la linea 20 accompagna residenti e visitatori fino al mare (si tratta di un percorso studiato dai giovani livornesi per spostarsi in modo sostenibile dalla città al mare), o del Golfo di Baratti, dove natura e archeologia si incontrano in uno dei tratti più suggestivi della costa toscana. Col bus di “at” si può anche passare una giornata immersi nelle Terme di Saturnia (GR) o raggiungere il Parco di Migliarino-San Rossore (PI) per una gita in bici fra i daini. Da Pisa, ad esempio, è assai apprezzato il servizio bus che porta a Tirrenia e sulla costa pisana e che nel 2024 ha contato oltre 161 mila viaggiatori, in crescita sul 2023 dell’11%. Coi bus “at” si può anche andare a ballare, in Versilia, dove il servizio bus notturno Lungomare By Night permette di vivere la notte nei locali più iconici senza preoccuparsi del parcheggio o del rientro, dato che i bus viaggiano fino alle 5 del mattino. Nell’estate 2024 sono stati quasi 17 mila i biglietti staccati: 17 mila viaggi sicuri nella notte della Versilia.

Dal Chianti alle apuane

La linea 31 tra Volterra e San Gimignano, inaugurata lo scorso anno, è un’occasione per attraversare paesaggi collinari e borghi medievali, scelta da quasi 3mila viaggiatori. Chi ama il trekking, dalla stazione FS di Massa può salire verso le Alpi Apuane in bus, dove iniziano i sentieri per escursioni e arrampicate. Anche all’Isola d’Elba, il trasporto pubblico collega non solo le spiagge più amate, ma anche i percorsi del CAI. Una scelta di turismo e mobilità sostenibile che ha come obiettivo anche il rispetto di un ecosistema fragile come quello dell’Elba, che at ha tradotto con una formula speciale a prezzi scontati, Elba Pass, scelto da quasi 3.500 clienti l’estate scorsa e riconfermato quest’anno.

Grandi eventi, un viaggio comodo

L’attenzione alla sostenibilità e la capillarità del servizio offerto da at-autolinee toscane vedono sempre più eventi scegliere il bus come mezzo ufficiale per raggiungere i vari luoghi: è il caso del Musart Festival e Lumen a Firenze, di Cortona On The Move. Queste realtà ci hanno chiesto un servizio ad hoc per le loro manifestazioni, che abbiamo creato per le loro esigenze e quelle dei partecipanti ai loro eventi.

Viaggiare è semplice, ma va validato il biglietto

Un viaggio è accessibile anche se l’acquisto dei biglietti è semplice e green. Al fianco delle biglietterie e delle rivendite tradizionali, dove si acquistano biglietti e abbonamenti, infatti, il proprio viaggio si può acquistare anche con sistema contactless, tramite app e ora anche con B-link, il nuovo sistema che consente di ricevere il biglietto via mail e attivarlo con un semplice clic (https://www.at-bus.it/it/doveacquistare).

Il successo del “tip-tap”

Il sistema contactless “tip-tap” a bordo dei bus è una soluzione di pagamento friendly che sta incontrando sempre più il favore della clientela “at”, tanto che nel primo anno di utilizzo sono stati superati i 12 milioni di tap. Nei mesi estivi a fare tap sono tantissimi stranieri a testimonianza, seppur indiretta, di quanto la Toscana sia una meta ambita dai viaggiatori esteri. Infatti, se da ottobre a dicembre il 74% dei clienti è italiana (il 26% non-italiano si divide fra UE 15%, extra-Ue 8% e Usa 3%), da giugno a settembre la quota non-nazionale quasi raddoppia balzando al 44% (28% Ue, 11% extra-UE, 5% Usa), con gli italiani che scendono al 56%. Numeri destinati ad aumentare dal momento che at, prima azienda di trasporto in Italia, ha da qualche mese avviato anche un apposito accordo con Apple Pay per i pagamenti veloci a bordo bus tramite iPhone o Apple Watch con modalità express (https://www.at-bus.it/it/apple). Ogni titolo di viaggio deve essere sempre validato, un aspetto che a volte alcuni turisti trascurano.

Ascoltare e parlare con i clienti

Per tutti questi motivi, at-autolinee toscane ha avviato una campagna di comunicazione, anche con avvisi in inglese a bordo dei bus, rivolta ai clienti stranieri. Si tratta di una campagna studiata ad hoc per chi viaggia in Toscana, nata dall'ascolto dei clienti: partendo dalle loro esigenze, domande, curiosità. Ci saranno anche una vetrofania a bordo in due lingue (italiano-inglese), un’altra sempre bilingue nelle biglietterie. Tutte con un qr code che rimanda ad un pdf virtuale disponibile sul nostro sito, navigabile e interattivo e sempre aggiornato che dà istruzioni, informazioni e supporto sulle maggiori tematiche interessanti per i turisti. Sopra tutte queste attività, ecco la campagna globale “destination tuscany”, che ricorda alcune tra le più belle e significative mete turistiche della nostra regione, indicando la fermata più vicina e i minuti – a piedi – necessari per raggiugere le mete stesse. Perché la nostra rete è già, davvero, capillare.

