Disostruzione pediatrica, corso al Poggio Salamartano con la Pubblica Assistenza

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Pubblica Assistenza di Fucecchio ha deciso di riproporre un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione, pensata in particolare per i genitori di bambini piccoli (ma non solo). Martedì 17 giugno, sul Poggio Salamartano a Fucecchio, si terrà una serata gratuita dedicata alle manovre di disostruzione in età pediatrica, organizzata dalla locale Pubblica Assistenza con la collaborazione dell’ostetrica Alessandra Pillitteri.

Il corso sarà condotto proprio dall’ostetrica Alessandra Pillitteri, affiancata dai formatori Anpas. L’appuntamento è fissato per le ore 21 e l’ingresso sarà libero, senza bisogno di prenotarsi. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Fucecchio e chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera: il ricavato sarà destinato a sostenere progetti simili. Le manovre di disostruzione pediatrica sono tecniche salvavita che permettono di intervenire in caso di inalazione o ingestione accidentale di oggetti da parte dei più piccoli, come noccioline, caramelle, frammenti di cibo, giocattoli o monete. I bambini, a causa della ridotta ampiezza delle vie aeree e della non completa maturazione dei riflessi di coordinazione, sono maggiormente esposti a questo tipo di incidenti.

Per questo è fondamentale promuovere momenti di formazione che diffondano consapevolezza tra le famiglie. Saper riconoscere tempestivamente i segnali di soffocamento – soprattutto tra i 6 mesi e i 3 anni, quando il rischio è più elevato – può davvero fare la differenza.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate