Empoli abbraccia volontari e volontarie dell'alluvione: "Presenza leale e sincera"

Una serata dedicata alle volontarie e ai volontari della Protezione civile che hanno reso servizio nei giorni dell'alluvione del marzo 2025 a Empoli. Quella di ieri è stata l'occasione per ringraziare coi fatti tutti coloro che hanno reso merito, ognuno con le sue possibilità e nella sua mansione, al compito di aiutare la cittadinanza di Empoli nel momento più difficile.

In una piazza Farinata illuminata dalle installazioni di Luminaria, hanno risaltato anche i colori delle divise delle 19 associazioni dell'Empolese Valdelsa che hanno presenziato per ritirare una targa e una pergamena per ciascun volontario. Ben 339 attestati firmati dal sindaco sono stati consegnati (per chi non ha potuto partecipare, sarà l'associazione a dare la pergamena ai volontari) sul sagrato della Chiesa Collegiata nella serata di lunedì 9 giugno dal primo cittadino Alessio Mantellassi e dal vice sindaco con delega alla Protezione Civile, Nedo Mennuti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Ha testimoniato la vicinanza ai volontari anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, partecipando alla serata.

I MOMENTI CHIAVE - Tra i momenti più emozionanti, due su tutti: l'arrivo dei cani salvataggio della Scuola Cani Salvataggio Scs assieme ai loro conduttori. E applausi di cuore da tutta la platea per l'arrivo della vedova di Gabriele Sacchi, volontario che ha prestato servizio durante l'alluvione per la Vab Limite, scomparso poche settimane fa a 54 anni.

LE DICHIARAZIONI - Così ha introdotto la serata il sindaco Alessio Mantellassi: "Le date del 14 e 15 marzo rimarranno nella memoria della nostra città, che ha sofferto come poche altre volte. Solo il 4 novembre del '66 ha sofferto di più. A marzo ci muovevamo con un livello dei fiumi preoccupante, il suolo stracolmo di acqua, allagamenti diffusi tra molte frazioni come Ponzano, Cascine, Carraia, Sant'Andrea, Avane, e in alcune parti del centro città. Il sistema di protezione civile ha retto bene al netto degli allagamenti, nonostante l'altissima pressione a cui era sottoposto. La macchina dei soccorsi è stata prontissima e di questo non posso che ringraziare il sistema di protezione civile dell'Unione dei Comuni, dalla sindaca delegata Simona Rossetti al dirigente Alessandro Annunziati, i dipendenti comunali e la polizia municipale, passando poi per tutte le associazioni e i volontari che hanno dato una mano. In quei giorni ne sono venuti 536, 300 solo su Empoli, con 152 dalla colonna regionale e nazionale. A chi veniva da lontano arrivi il nostro grazie, da qualunque zona siano venuti a darci una mano. Ai volontari qui presenti ringrazio per tutto quello che hanno fatto e per quel grande senso di prossimità anche nei momenti in cui l'acqua non si poteva togliere. La vostra è stata una presenza solida, calma, sincera e leale. I cittadini di Empoli si sono sentiti meno soli, questo non possiamo darlo per scontato. Lo stato di salute della comunità si misura anche quando, se un cittadino ha bisogno, ci sono centinaia di persone pronte a tentare di risolverlo. Chiudo facendo un appello: l'Italia deve attrezzarsi per queste emergenze sempre più frequenti, il sistema deve essere sempre più un sistema integrato con quello della prevenzione. Continuiamo con la prevenzione anche nelle scuole e nelle piazze, con giornate come quelle dedicata alla Protezione Civile vissuta a Cerreto Guidi alcune settimane fa".

A intervenire è stato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "La nostra è una Regione dove il volontariato e il privato sociale (nell'ambito sanitario, sociosanitario, di protezione civile) rappresentano la Toscana sempre ai primi posti in Italia. Al mio insediamento i temi di protezione civile cominciavano a emergere con maggiore frequenza, siamo passati dagli incendi ai cataclismi d'acqua, sempre più frequenti. Ricordo quei giorni a Empoli con il grande lavoro dei volontari impegnati a svuotare le strade e le case allagate. Per questo non posso che ringraziarvi, la Protezione Civile sarà l'organizzazione a cui la comunità dovrà rivolgersi in misura maggiore per affrontare problemi sempre più frequenti. Mi rivolgo anche ai cittadini e alle aziende dicendo che la Regione sta andando avanti con la procedura per i primi ristori".

LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO

ASSOCIAZIONI DI EMPOLI

1 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI EMPOLI

2 MISERICORDIA DI EMPOLI

3 PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE DI EMPOLI

4 ARI ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI EMPOLI

5 SCS SCUOLA CANI SALVATAGGIO EMPOLESE VALDELSA

6 VAB EMPOLI

ASSOCIAZIONI DELL'EMPOLESE VALDELSA

7 LA RACCHETTA MONTAIONE

8 LA RACCHETTA MONTELUPO FIORENTINO

9 LA RACCHETTA MONTESPERTOLI

10 VAB LIMITE SULL'ARNO

11 VAB EMPOLI

12 MISERICORDIA CASTELFIORENTINO

13 PUBBLICA ASSISTENZA DI FUCECCHIO

14 PUBBLICA ASSISTENZA MONTELUPO FIORENTINO

15 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO MONTESPERTOLI

16 MISERICORDIA DI MONTELUPO FIORENTINO

17 MISERICORDIA DI CERTALDO

18 PROCIV ARCI CASTELFIORENTINO

19 PROCIV ARCI CERTALDO



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa