L'Estate prende vita a Lastra a Signa con 'La Piazza dei Bambini 2025 On the Road Play On!'

Il calendario estivo, ricco di eventi gratuiti e accessibili per tutte le età, promette mesi di entusiasmo. Promosso dalla Compagnia Mascarà – Teatro popolare d’arte con il prezioso sostegno di Fondazione CR Firenze, nell'ambito del bando "Partecipazione Culturale / Periferie" e con la direzione artistica di Francesco Giorgi, il progetto è frutto di una stretta collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e un'ampia rete di associazioni locali.

"Play On!": l'energia del gioco e della musica protagonista

Quest'anno, "La Piazza dei Bambini. 2025 on the road Play On!" fa un ulteriore salto di qualità. Non è solo un festival, ma un vero e proprio percorso partecipato, dove i ragazzi stessi, in particolare il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, hanno contribuito attivamente all'ideazione degli eventi. Questo approccio innovativo, unito al coinvolgimento di scuole e associazioni culturali, sportive e sociali, rende il programma un esempio virtuoso di arte, educazione e socialità.

Lo slogan "Play On!" racchiude l'essenza della rassegna: un invito a sfruttare l'energia contagiosa del gioco e della musica per creare connessioni, stimolare la creatività e valorizzare gli spazi urbani e non. Il festival è la dimostrazione che l'attività teatrale e culturale non si ferma con l'arrivo dell'estate, ma si evolve, trasformandosi in un'esperienza diffusa che mette al centro l'infanzia e l'adolescenza come motori di una comunità dinamica e inclusiva.

Domani, mercoledì 11 giugno, il centro storico si animerà a partire dalle ore 18:00 per l'inaugurazione de "La Piazza dei Bambini 2025 On the Road Play On!", un evento che segna l'inizio di un'estate ricca.

L'appuntamento è in Piazza del Comune e nel Giardino dietro le mura, luoghi che si trasformeranno in un vibrante palcoscenico a cielo aperto per accogliere grandi e piccini. L'inaugurazione sarà un vero e proprio concentrato di energia, rispecchiando in pieno lo spirito "Play On!" che anima l'intero progetto.

Il programma di domani è stato pensato per coinvolgere attivamente tutti i partecipanti, offrendo un'ampia varietà di esperienze:

Musica e danza: ritmi coinvolgenti e movimenti espressivi riempiranno l'aria, invitando tutti a lasciarsi trasportare dall'allegria.

Letture e laboratori: spazi dedicati alla scoperta e alla creatività, dove i bambini potranno immergersi in storie affascinanti e mettere alla prova la propria fantasia attraverso attività interattive.

Installazioni artistiche: elementi visivi sorprendenti e stimolanti arricchiranno l'ambiente, trasformando il centro storico in una galleria d'arte diffusa.

Maratona intergenerazionale: un momento speciale di condivisione e connessione tra diverse generazioni, per celebrare insieme il valore della comunità.

Questa serata di apertura non sarà solo un momento di festa, ma anche un'occasione per toccare con mano la filosofia di "La Piazza dei Bambini": un progetto che mette al centro l'infanzia e l'adolescenza come protagonisti attivi, valorizzando la loro capacità di ideare, partecipare e animare il proprio territorio.

L'evento di domani, mercoledì 11 giugno, è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che si susseguiranno da giugno a settembre, toccando diverse località del comune di Lastra a Signa. Un'iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra la Compagnia Mascarà – Teatro popolare d’arte, Fondazione CR Firenze, il Comune di Lastra a Signa e una vasta rete di associazioni locali, tutti uniti dall'obiettivo di offrire esperienze culturali gratuite e accessibili, promuovendo la socialità e il benessere della comunità.

Non mancate! Domani sera, Lastra a Signa vi aspetta per accendere la scintilla di un'estate viva e partecipata.

Per informazioni seguire le pagine: https://www.facebook.com/PiazzadeiBambiniLastra

oppure: https://teatropopolaredarte.it/la-piazza-dei-bambini-on-the-road-play-on/

