Francesco Puggelli è il nuovo direttore del presidio ospedaliero di Lucca

Francesco Puggelli è il nuovo direttore facente funzioni dell’ospedale "San Luca" di Lucca. Ex sindaco di Poggio a Caiano ed ex presidente della Provincia di Prato, è stato nominato con la delibera numero 610 di lunedì 9 giugno, firmata dalla direttrice generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani a seguito del bando pubblicato per la copertura di questo ruolo.

Francesco Puggelli, nato a Firenze nel 1982, è un medico specialista in Igiene e medicina preventiva; si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2008 all’Università di Firenze, dove si è anche specializzato nel 2014 in Igiene e medicina preventiva. Ha lavorato all’azienda ospedaliera universitaria Meyer con ruoli di sempre maggiore responsabilità fin dal 2015. Nella struttura fiorentina è stato direttore della Gestione delle attività sanitarie ospedaliere, oltre che vice direttore sanitario.

Qui ha sviluppato competenze rilevanti in vari settori della sanità, anche a livello regionale. Si è occupato infatti di edilizia ospedaliera, coordinando anche il gruppo di progettazione finalizzato alla realizzazione e organizzazione del nuovo presidio diurno “Parco della Salute” dell’AOU Meyer.

Ha lavorato nella gestione liste d’attesa, nella programmazione delle attività chirurgiche e nel miglioramento dell’accoglienza e dell’umanizzazione, coordinando tra l’altro le attività correlate alle problematiche sociali dei pazienti.

Ha coordinato interventi per assicurare la massima efficienza organizzativa e sicurezza in situazioni di maxiemergenza e maxiafflusso.

Tra le sue competenze anche quelle legate all’innovazione e alla digitalizzazione: è stato responsabile del settore e di progetti specifici, come quelli legati alla cartella clinica elettronica e al fascicolo sanitario elettronico (FSE).

E’ stato inoltre referente della direzione sanitaria per il Comitato di gestione dei sinistri aziendali.

Ampia e variegata anche la sua esperienza nell’organizzazione dei percorsi dell’emergenza urgenza, a partire da una tesi di specializzazione del 2015 sulla rimodulazione del Pronto Soccorso del Meyer. Da lì si è occupato in maniera costante di queste tematiche, svolgendo il ruolo di responsabile del progetto di riorganizzazione edilizia e dei percorsi del PS dell’ospedale pediatrico Meyer.

Sempre in questo ambito, ha fatto parte, dal 2016, del gruppo tecnico sul Pronto soccorso della Regione Toscana per la costituzione delle nuove linee guida per la gestione di tali percorsi.

Per quanto riguarda la formazione ha al suo attivo, tra gli altri titoli, il Master di secondo livello in Organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi sanitari - Alta Scuola di Economia e Management - Università Cattolica.

Dal 2018 al 2023 è stato anche sindaco di Poggio a Caiano, dal 2018 fino al 2022 anche presidente della Provincia di Prato.

“Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi è stata concessa - evidenzia il neo direttore di presidio - e prometto il massimo impegno per perseguire gli obiettivi prefissati per questo ospedale, che a 10 anni dalla sua nascita, ha tutte le potenzialità per poter decollare in maniera definitiva.

In questo momento, considerate anche le difficoltà di una parte rilevante della popolazione, c’è sempre più bisogno di sanità pubblica e all’ospedale di Lucca ci sono varie sfide da portare avanti: penso, solo per fare alcuni esempi, all’ampliamento del Pronto soccorso, un argomento sul quale sono convinto di poter dare un mio contributo viste le esperienze pregresse, ma anche il potenziamento delle specialità con un occhio sempre alla problematica delle liste d’attesa.

Un’altra sfida da evidenziare è quella legata all’organizzazione degli ospedali della Valle del Serchio, anch’essi oggetto di investimenti di rilievo, sempre in maniera integrata con l’ospedale di Lucca e con le altre strutture della rete ospedaliera aziendale.

Spero inoltre di poter contribuire anche qui al San Luca al continuo miglioramento degli aspetti dell’accoglienza e dell’umanizzazione, che al Meyer rappresentano sicuramente un plus da esportare: nella struttura fiorentina ho imparato quando è importante stare accanto ai pazienti, che devono essere sempre al centro del percorso assistenziale e di cura.

Già in questi primi giorni di presenza a Lucca ho potuto verificare un livello davvero alto dei professionisti e delle strutture, con alcune eccellenze assolute. Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo e credo che, tutti insieme, si possa fare davvero un ottimo lavoro”.

“Sono sicura – afferma la direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani – che il dottor Puggelli, al quale auguro buon lavoro nel nuovo importante incarico, ha tutte le competenze per diventare in breve tempo la figura di riferimento per tutti i professionisti che quotidianamente operano con impegno e dedizione nei diversi settori degli ospedali dell'ambito di Lucca. Nel contempo ringrazio, per il suo lavoro in questa realtà, il dottor Mencaroni che assume un analogo rilevante incarico a Livorno”.