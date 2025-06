Gattino incastrato nel motore della Polstrada, gli agenti lo affidano agli Aristogatti

Un'operazione di salvataggio davvero speciale, quella avvenuta ieri mattina nel parcheggio del Centro Coop Empoli Coop. Un minuscolo gattino era rimasto incastrato all'interno del motore di una delle auto di servizio della Polizia Stradale di Empoli, che ha subito contattato l'associazione Aristogatti per gestire insieme quest'emergenza insolita.

Gli agenti sono prontamente intervenuti recuperando il piccolo "batuffolo di pelo" spaventato, poi affidato alle mani esperte degli Aristogatti per le cure necessarie.

L'associazione Aristogatti, nel darne notizia sui propri social, esprime anche "un sincero grazie alle forze dell’ordine per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso una creatura in difficoltà. Ogni vita salvata è una speranza in più".

